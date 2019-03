En el Parlamento se siguen incrementando los funcionarios privilegiados. Es más, los que cuentan con padrinos entre los legisladores con más poder gozan todavía de más privilegios. Uno de ellos es Arcadio Cabrera, quien recibió a inicios de este año un aumento que hace que supere incluso al monto que perciben mes a mes los legis-ladores.

Cabrera es el director administrativo de la Cámara Baja. El funcionario asumió el cargo en junio del año pasado cuando Miguel Cuevas (ANR Añetete) subió a la presidencia. Arrancó con un salario de G. 13 millones que sumados al gasto de representación y bonificación por responsabilidad hacía un total de G. 23.230.000.

Pero ser el leal del diputado colorado Arnaldo Samaniego, quien presidió el año pasado la Comisión que analizó el Presupuesto General de la Nación, y de quien, de acuerdo con fuentes parlamentarias, Cabrera es compadre, le sirvió para aumentar considerablemente el monto con el que asumió en el cargo.

Ahora Cabrera gana G. 33.370.000 en total, lo que representa una diferencia de G. 10.140.000 con sus ingresos anteriores.

Otros. También fueron privilegiados con jugosos aumentos María Inés Talia, contadora de la Cámara, quien antes percibía G. 24.696.600 y ahora subió a G. 30.659.980, lo que representa una diferencia de G. 5.963.380.

Por su lado, la auditora de la Cámara, Lidia Rolón, quien ganaba antes G. 21.184.600 hoy llega a los G. 28.679.980, un aumento de G. 7.495.380 en total.

A su vez, Richard Gómez, director de Gabinete de Diputados, antes percibía G. 21.884.600 y ahora llega a los G. 28.889.980, lo que representa G. 7.005.380 más.

Finalmente, quien más aumentó sus ingresos es Julio Arévalos, director de Recursos Humanos, quien antes era remunerado con G. 8.134.600 y ahora percibe G. 27.059.980, llegando a un aumento de G. 18.925.380. En total, los aumentos llegan a G. 49.529.520, más de 23 salarios mínimos (que son actualmente G. 2.112.562).

Desentendido. Cuando fue consultado sobre los aumentos, el presidente de la Cámara de Diputados, el colorado abdista Miguel Cuevas, manifestó que no conoce la situación, demostrando que solo en los papeles figura como administrador del cuerpo legislativo y que en la práctica no maneja las riendas de la institución, situación de la que lo acusan sus propios colegas.

El titular de la Cámara no supo responder a qué se debió o qué criterios fueron utilizados para beneficiar a un grupo de funcionarios con los aumentos. Agregó que los incrementos son una responsabilidad de la Comisión Bicameral de Presupuesto, que fue presidida justamente por su correligionario Arnaldo Samaniego, quien de acuerdo con sus propios colegas es el que realmente preside el ente legislativo y por ello benefició a sus más cercanos, como es el caso del administrador Arcadio Cabrera.

“Hay que preguntarle a la gente de la Bicameral. Yo no estoy al tanto de los aumentos, habrán hecho el lobby correspondiente y así habrán logrado. Me imagino que lo hicieron ante la Bicameral, pero yo no participé de ninguna reunión. No puse un solo dedo para el efecto, y no tengo nada que ver, hay que preguntarles cómo hicieron”, había señalado Cuevas.