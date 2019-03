Aumentazos generan división y malestar entre los funcionarios

En ese sentido, en la mañana de ayer, un número importante de funcionarios de carrera (profesionales) realizaron una asamblea en el patio de la institución y a modo de protesta emitieron un comunicado ante los últimos acontecimientos.

Al respecto, Nelly Coronel dijo que desde que inició la administración de Cuevas se sienten abofeteados y que en todas las reuniones con el titular de la institución, este les mintió y ahora se desayunaron lo de los aumentazos.

Indicó que Cuevas quiere confundir a la ciudadanía al eliminar las bonificaciones, cuando lo que tiene que hacer es eliminar los aumentos salariales para sus allegados.

“Acá no se trata de los 2 millones en bonificaciones que reciben los funcionarios que trabajan de verdad, reconocemos que hay gente que no trabaja, pero molesta que no se le dé la oportunidad a los funcionarios de la institución”, lamentó.

Dicho sector de los funcionarios se declararon en asamblea permanente y denunciaron que Cuevas mantiene un doble discurso, porque mientras pagaba a funcio-narios privilegiados de su entorno hasta el 100% de bonificaciones y gratificaciones, otros funcionarios no accedieron al cobro de aguinaldo.

Estos funcionarios fueron acompañados en su protesta por la diputada Kattya González, quien manifestó que no es solución lo establecido por Cuevas. Señaló que existe una crisis en la institución y no se le puede igualar a todos.

Sostuvo que se llega a la generalización porque la presidencia no asume su torpeza. “Nosotros necesitamos hablar de la figura del estatuto del funcionario legislativo, eso es una solución. Establecer que los funcionarios políticos se vayan con el legislador cuando se retira y que se quede la gente de carrera, que debe acceder al cargo por concurso”, enfatizó.

Indicó que los legisladores son los principales violadores del Estado de derecho. “Esta es la crónica de una muerte anunciada y la mesa directiva se tiene que hacer cargo y asumir responsabilidades”, puntualizó.

Otro grupo de funcionarios, afiliados al Sidepol, se reunió ayer con el presidente Cuevas, a quien llevaron su apoyo con relación a la auditoría interna que decidió se realizará en la institución, como una medida urgente asumida para calmar las aguas.

Priscilio Torres, que también fue beneficiado con un aumento, habló en representación de dicho sector y dijo que la intención es legitimar cada paso que se dé y que no conversaron sobre las bonificaciones, “porque hay muchos fantasmas que la gente tiene en su cabeza”, y por ello están de acuerdo con que se haga una auditoría interna en la institución.