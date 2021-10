Aumentan hospitalizaciones por Covid, 70% no están vacunados

A puertas de la tercera ola. No solo aumentan las cifras de contagios en las últimas dos semanas, sino también las internaciones por coronavirus (Covid-19). El dato común, el 70% (7 de cada 10) de los 61 hospitalizados, registrados en la semana 41 y 42, no están vacunados. El 10% tiene la primera dosis y solo el 20% completó ambas dosis.

Un total de 243 nuevos casos se registraron hasta el pasado jueves en la semana epidemiológica actual que representan un aumento del 30% en comparación a la anterior que acumuló 188 reportes. A estas cifras, se suma la predominancia de la variante Delta en el 94% de los casos, que hace que Gamma descienda al segundo lugar, según los datos preliminares. Atendiendo la alta transmisibilidad de esta variante se estima un aumento de los contagios, que puede representar una tercera ola.

“Las proyecciones están basadas en lo que se tiene de la situación actual. Podemos decir, que a fines de noviembre, con este nuevo hallazgo (Delta), vamos a tener que prever que haya un aumento de casos”, dijo la doctora Sandra Irala, directora de Vigilancia de la Salud.

“La ola tiene que preocupar cuando empieza a subir. Si estamos diciendo que está subiendo está ganando fuerza. No tenemos que esperar que la ola se haga más grande y llegue a un pico para decidirse a hacer algo. La ola, ¿qué es? Es un aumento de casos luego de un descenso y en estos momentos está sucediendo”, alertó. Añadió que es hora de actuar para evitar llegar al colapso del sistema público, cumpliendo con las medidas sanitarias y optando por la vacunación.

HOSPITALIZADOS

Del total de nuevos internados en las dos últimas semanas, el 46% está en el rango etario de 40 a 64 años. Son jóvenes, con enfermedades de base, laboralmente y socialmente activos. “Tenemos un riesgo agregado en este grupo (con comorbilidades) que corresponde a las cardiopatías, a la obesidad, diabetes”, dijo la doctora Irala, al tiempo de insistir en la inmunización, especialmente en las personas con enfermedades de base. “Este grupo corre el riesgo de hacer formas graves y de fallecer”.

La directora de Vigilancia de la Salud recordó que solo hace semanas atrás, Paraguay encabezaba la tasa de fallecidos por millón de habitantes a nivel mundial. Exhortó al cambio de rumbo y asumir la responsabilidad del cuidado personal. “Los números bajos nunca deben ser motivo de relajamiento”, insistió la doctora Irala. Ejemplificó, que en la semana 40, 41 y 42 el número de fallecidos por semana era de 4. Pero, esta semana se registra un total de 13, según el cierre preliminar.

De 10 fallecidos, registrados en dos días, 8 no estaban vacunados. “La vacunación es la mejor estrategia, si es que me enfermo puedo hacerlo de una forma leve, pero si no tenemos la suficiente cantidad de personas vacunadas, lastimosamente tendremos que lamentar la pérdida de más paraguayos. No hagamos que se enluten más familias paraguayas”.

CONTAGIOS

El aumento sostenido en las dos últimas semanas ocurre en los departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú. En el eje Norte está con leve aumento Canindeyú y Boquerón. En Central en los últimos dos meses hay un aumento de casos, aunque Asunción se encuentra en la franja de leve descenso.

“Es muy importante que las personas que tienen síntomas, consulten, que se hagan el testeo y guarden aislamiento. La mejor estrategia para disminuir los casos es la vacunación, pero el mejor aliado de la vacunación en este momento es el uso del tapaboca, no subestimemos al Covid, porque la pandemia continúa”, insistió. La suba de los contagios está relacionada al relajamiento de las medidas sanitarias.

radiografia del covid en paraguay.png