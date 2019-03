Aumenta tensión entre policías e indígenas de Tacuara'i

Según lo que el líder Emigdio López mencionó a Última Hora, esto ocurrió en reacción a que no fueron atendidos por un parlamentario, que convocó a los dirigentes para mantener una reunión.

Te puede interesar: Premio Nobel exige al Estado paraguayo respuestas para los pueblos indígenas

Ellos esperaban reunirse con el presidente del Senado, Silvio Ovelar, para tratar el pedido de la restitución de sus tierras.

“Dijo que nos iba a recibir y no nos recibió. Nos mandaron llamar en el Congreso, y nos envió a un secretario nada más. ¿Acaso nosotros no somos gente también? Nosotros no somos animales”, cuestionó muy molesto López, quien es hermano de Derlis, otro dirigente a quien apresaron tras una manifestación.

Emigdio-López-dirigente-indígena-Tacuara'i.jpeg Emigdio López, dirigente indígena y hermano de Derlis y Francisco, fallecido en la Plaza de Armas. Foto: Amadeo Rolandi

Ante esta situación indicó que quedaron muy indignados los líderes, y que a partir de ahora van a reforzar aún más sus medidas de protestas.

Siguen exigiendo la recuperación de las tierras de la comunidad Tacuara’i del distrito de Corpus Christi, Departamento de Canindeyú, y principalmente, la destitución de la titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Ana María Allen Dávalos.

Leer más: Urgen acciones del Gobierno ante reclamo de indígenas

“Hace cinco meses que ya estamos acá y nunca ellos nos ayudan en nada, solamente, gracias a la ciudadanía nosotros nos estamos alimentando. Nosotros vamos a seguir y va a ir empeorando la situación. El presidente de la República (Mario Abdo Benítez) se equivocó con los pueblos originarios”, señaló.

Ahora que llegaron los labriegos a la Plaza Uruguaya, en el marco de la Marcha de la Federación Nacional Campesina (FNC), esperan que ellos también se acoplen para presionar más al Gobierno con sus peticiones.

Enfrentamiento-Indígenas-con-policías.mp4 Momento en que ocurrió el enfrentamiento. Vídeo: Gentileza

Hasta ser atendidos no se moverán del punto en el que se encuentran, al costado del Congreso, el cual está custodiado por un fuerte dispositivo policial, hay bloqueo de calles con vallas y cercado de alambres de púa.

Hasta una barrera de cascos azules se formó en el lugar, de modo a bloquear el paso, con un carro hidrante de refuerzo en el sitio.

Asimismo, los policías cerraron calles de acceso hacia el Congreso Nacional y Palacio de López, incluyendo Presidente Franco, donde el tránsito de vehículos y buses fue desviado a partir de la intersección de 15 de Agosto.

Leer también: Conferencia Episcopal lamenta muerte de indígena y desidia del Estado

Actualmente los indígenas están asentados en la Plaza de las Armas desde hace aproximadamente cuatro meses. Durante su permanencia en el lugar, fue asesinado a inicios de este mes uno de sus líderes, Francisco López, hermano de Emigdio y Derlis, quien fue detenido en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo.

Derlis López había sido imputado por los supuestos hechos que guardan relación con amenazas de hechos punibles, coacción grave y producción de riesgos comunes. Contaba con una orden de captura desde octubre del año pasado y fue aprehendido en medio de una manifestación tras el asesinato de su hermano Francisco.