Audios confirman que técnicos de la ANDE desconocían el acta final de Itaipú

Los audios de la última reunión en la que se buscaba que todas las partes suscriban el acuerdo bilateral sobre Itaipú refuerzan la versión del ex titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira, y el ex director técnico de la institución, Fabián Cáceres, quienes aseguran que desconocían los términos del acta sobre Itaipú.

La reunión, en la que participaron altas autoridades del Paraguay y el Brasil, buscaba que el documento firmado el 24 de mayo en Itamarati, Brasil, entre los cancilleres de ambos países, sea refrendado por todas las partes, pero la ANDE se negó.

Parte de las grabaciones evidencian el desacuerdo que tenían los técnicos de la empresa estatal con el documento que se pretendía firmar. En uno de los audios se escucha decir al ingeniero Pedro Ferreira que ningún funcionario del ente a su cargo vio el acta.

La intervención de Ferreira fue respondida por uno de los funcionarios diplomáticos del Brasil, quien se muestra sorprendido por su postura. Seguidamente el brasileño le recuerda que estaban en la reunión para suscribir algo ya discutido.

Luego encara al director técnico de la ANDE, Fabián Cáceres, diciendo que él también participó de la reunión del 24 de mayo, a lo que Cáceres respondió que estuvo ahí durante 10 minutos. Esto evidencia que el profesional fue marginado del mencionado encuentro.

Respecto a este punto, Fabián Cáceres había señalado este jueves a los medios de comunicación que participó de ese encuentro, pero luego le pidieron que se retirara.

“Yo dije que era nefasto para la ANDE. Hicieron cuarto intermedio y me pidieron que me retire de la sala. Hay muchos testigos, estaban todos ahí. Salí y nunca más me llamaron. Yo tenía que informarle a Pedro Ferreira sobre el resultado de la reunión y no pude informarle”, rememoró.

Al respecto, el embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier, admitió en el Congreso Nacional este jueves que se pidió al funcionario que se retirara, pero como a todos los demás, ya que al tratarse de una reunión diplomática, los expertos solo debían ingresar en ciertos momentos para dar recomendaciones. Pero en total ese encuentro duró 12 horas.

Sacando ventajas a su cualidad de negociador, el diplomático brasileño, a quien no se identifica en el audio, señala que el déficit de información del lado paraguayo no es problema del Brasil. “Con todo respeto ese no es un problema del Brasil. Brasil estaba informado y la expectativa era que el lado paraguayo esté en condiciones de discutir y firmar un acta”, señala.

Según se puede escuchar en las grabaciones, ente los cruces de opiniones, el embajador paraguayo pidió a Alcides Jiménez, quien hacía de asesor y sí participó de las reuniones previas, que interviniera. Es el mismo técnico que ahora es titular de la ANDE en reemplazo de Pedro Ferreira.

En otro momento de la última reunión, Saguier apela a que los representantes técnicos se reunieran de forma urgente para llegar a un acuerdo, para que el documento sea suscripto en la misma fecha por todos los presentes.

“No hay acuerdo técnico, hay acuerdo político. Dentro del ámbito político que yo represento planteo que se reúnan ahora el ingeniero que participó, Alcides Jiménez y el director técnico paraguayo Fabián Cáceres. Necesitamos un acuerdo consensuado que refleje la letra del acta para que podamos llevarle al Canciller y al Presidente de la República ese acuerdo consensuado y posteriormente me voy a poner en contacto con mi colega, el general para que los organismos técnicos empiecen a funcionar”, sostuvo.

Finalmente la ANDE no firmó el documento sobre sobre la compra de potencia producida por las usinas de la Hidroeléctrica Itaipú y posteriormente se conoció la renuncia de su presidente, Pedro Ferreira, a quien le siguió el director técnico.

Tanto el ex presidente y el ex director técnico de la ANDE, dejaron sentadas sus posturas contra el acta bilateral alegando que no traerá ningún beneficio para el país y significará un sobrecosto de unos USD 250 millones para la institución estatal a la hora de comprar energía.