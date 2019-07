Atyrá salvó un punto de visita

El punto no le suma mucho a Atyrá que quería acercarse a los líderes, 12 de Octubre y Guaireña, que hoy juegan sus partidos y que de ganar le sacarán seis puntos de ventaja. Para el Prócer del Barrio Palomar el punto lo deja en la sexta ubicación, también muy lejos de los puestos de vanguardia.

Estadio: Emiliano Ghezzi (local Fernando de la Mora). Árbitro: Carlos Amarilla. Líneas: Derlis Viveros y Pablo Rojas. Cuarto árbitro: Rodrigo Serafini. Goles: 38' Guilherme Bissoli (FM); 63' Juan Carlos Martínez (A). Amonestados: 16' Leandro Esteche, 31' y 63' Milver Aquino (FM); 27' Felipe Rivarola (A). Expulsados: 63' Milver Aquino y 79' Víctor Caballero (FM). Recaudación: G. 3.760.000 por 172 pagantes.

Fernando de la Mora (1): Óscar Morel; Leandro Esteche (53' Diego Aguada), Iván Benítez, Joel Jiménez y Víctor Caballero; Néstor Cubilla (54' Enrique Araujo), Emmanuel Morales, Milver Aquino y Jorge Quintana; Guilherme Bissoli y Jesús Duarte (65' Wilfrido Báez). DT: José Arrúa.

Atyrá FC (1): Blas Valenzuela; Gerardo Ferreira (58' Federico Giménez), Arturo Paniagua, Silvio Tani y Armando Ferreira, Felipe Rivarola (40' Juan Martínez), Diego Escobar, Carlos Ripoll (85' César Arce) y Marcelo Cáceres; Hugo González y Juan Chaparro. DT: Ángel Martínez.

Hoy: 12 de Octubre vs. Fulgencio Yegros, en el Luis Salinas de Itauguá (juego televisado por Tigo Sports) y General Caballero JLM vs. 2 de Mayo en el Leandro Ovelar de Juan León Mallorquín (ambos desde las 10.00); Deportivo Caaguazú vs. Rubio Ñu en el Federico Llamosas de Caaguazú; Resistencia vs. Ovetense FC en el Tomás Beggan Correa de la Chacarita; Sportivo Iteño vs. Guaireña FC en el Salvador Morga de Itá e Independiente CG vs. Trinidense en el Ricardo Gregor de Campo Grande (todos estos juegos desde las 15.00).

Posiciones: Guaireña FC y 12 de Octubre 24, Atyrá FC 21 (+1), 2 de Mayo 20, Independiente CG 19, Fernando de la Mora 17 (+1), Resistencia y Trinidense 16, General Caballero JLM y RI 3 Corrales (+1) 15, Sportivo Iteño y 3 de Febrero (+1) 12, Rubio Ñu y Ovetense FC 10, Fulgencio Yegros 7 y Deportivo Caaguazú 6 puntos. (+1) Un partido más disputado.

Máximos goleadores: José Verdún (2 de Mayo) con 7 tantos y Luis Fernández (Guaireña FC) con 6 goles.