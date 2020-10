Atropellaron la inmunidad de palabra y la legítima defensa

El caso de la suspensión de la diputada Celeste Amarilla, a manos de la mayoría de sus colegas, deja un precedente “nefasto” dado que se atropellan varios principios constitucionales, aseveró el abogado constitucionalista, Emilio Camacho. Primeramente para el letrado, el legítimo derecho a la defensa fue pisoteado y además no se tuvo la inmunidad de palabra de la que goza todo parlamentario para precisamente ejercer sus funciones.

El primer punto cuestionado por el profesional se refiere al derecho de la legítima defensa. Según considera Camacho, los diputados violaron ese principio, así como a controvertir y producir pruebas, ya que el pedido se trató en menos de 24 horas y terminó como un punto más en el orden del día.

“Estos son derechos fundamentales reconocidos en todos los procedimientos sancionatorios previstos en la Constitución, sea de naturaleza administrativa, política o penal. Es un derecho que no se puede negar nunca a una persona”, aseguró Emilio Camacho a Última Hora.

Agregó que la forma en la que se dio el proceso sumario contra la legisladora liberal, lo que más hizo fue menoscabar el derecho a la defensa, afectando la figura de la dignidad humana, consagrada en el prólogo de la Carta Magna y traducida en el artículo 46.

“Todos somos iguales en dignidad y derecho”, aseguró.

Otro de los puntos controversiales de la decisión de 47 diputados, colorados y liberales, según apunta Camacho, es que según lo expresado por Amarilla, ella se enteró por los medios de comunicación y por el orden del día que se pediría su suspensión y “no se le entregó el documento con anterioridad, lo cual es muy grave”, afirmó.

INMUNIDAD PARLAMENTARIA. El abogado constitucionalista también manifestó que las declaraciones realizadas por la diputada Celeste Amarilla se hicieron en cumplimiento de sus funciones, por lo que estaba protegida por la inmunidad de palabra que poseen todos los legisladores.

“Esta es la supresión de la inmunidad de palabras que es fundamental para cualquier legislador. Todos los países occidentales tienen inmunidad de proceso, arresto y palabra. Pero la inmunidad de palabra es la más fuerte. Aquí se la sancionó por algo que dijo. Esta resolución agravia el sistema de equilibrio y mutuo control entre los poderes del Estado”, afirmó.

Camacho aseguró que si no existiese la inmunidad aludida no existiría el Congreso, dado que sus integrantes no podrían ejercer a cabalidad sus funciones, entre una de ellas la de control. “Esta es la primera vez, que yo sepa, que se sanciona a un miembro de la Cámara de Diputados por algo que dijo. Sus declaraciones fueron realizadas en una reunión de un frente o agrupación parlamentaria anticorrupción, una audiencia oficial. Duele que se puedan hacer estas cosas solo por tener número”, lamentó.

Para el profesional del Derecho, la sanción aplicada a Celeste Amarilla rompe además con el equilibro de poderes.