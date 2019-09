Atrayente duelo en Villa Elisa

El cuadro unicolor buscará repetir la actuación de la fecha pasada, en la que venció a San Lorenzo (1-2) para mantenerse entre los cinco primeros lugares de la tabla. Para ello, Escobar alistaría el mismo once que presentó ante el Rayadito.

Por su parte, el Aborigen quiere ratificar su buen momento para extender su racha victoriosa (4 triunfos seguidos) y así meter presión a los de arriba. El técnico Gustavo Costas recuperó al volante Rodrigo Fernández Cedrés, quien no estuvo en la goleada anterior ante General Díaz (5-0) por acumulación de tarjetas. El uruguayo reemplazará a José Florentín. No obstante, no podrá contar con Javier Báez, quien llegó a su quinta tarjeta amarilla en la fecha anterior. En su lugar ingresará Roberto Fernández.



18

de los 39 encuentros en Villa Elisa ganó Guaraní, desde 1985. Por su parte, Sol ganó 9 y empataron en 12 ocasiones.