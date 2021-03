Según los datos proporcionados por la intendente, Laude Morel, se produjo un ataque contra la comisaría dejando un fallecido y varios heridos

El fallecido sería el subjefe de la institución el sub oficial principal Ramón Avalos, mientras su compañero, el Sub Oficial Inspector Pedro Jara fue gravemente herido siendo socorrido por los vecinos quienes lo llevaron hasta el centro de salud y posteriormente fue trasladado al hospital de Concepción. No obstante, los lugareños creen que hay más heridos dentro del local policial.

La intendente dijo que nadie puede acercarse a la comisaria ya que hay corte de energía y los malvivientes estarían aún en el lugar.