Asunciónico arranca con más de 8 horas de rock, cumbia y electrónica

Como plato fuerte de la apertura figuran los grupos británicos Arctic Monkeys y The 1975, además de Jorge Drexler, seguido del show de bandas nacionales y otras internacionales. La cita de hoy arranca a las 15.00 con la apertura de portones, en el Espacio Idesa, ubicado sobre Madame Lynch y Aviadores del Chaco. El festival está a cargo de G5Pro y DF Entertainment.

PROGRAMACIÓN. Entre los atractivos de la primera cita se cuenta con Arctic Monkeys, los británicos de Sheffield que tocarán sus temas de indie rock, especialmente, procedentes de su último álbum del 2018.

El grupo, liderado por el guitarrista y vocalista Alex Turner, sube a escena a las 23.15 y actúa en el marco de su gira internacional Tranquility Base Hotel & Casino Tour, que cierra el 7 de abril en Colombia.

La otra banda británica de indie rock The 1975 actúa a las 22.00 y promete hacer gala de sus recientes premios, tras ser elegida como la Mejor Agrupación Británica y ganar el premio al Mejor Álbum del Año por A Brief Inquiry Into Online Relationships (2018) en la última edición de los Brit Awards de febrero pasado.

Este grupo de Mánchester revivirá los temas de su tercer y último álbum, además de canciones de su discografía, como Give yourself a try, She’s American, I like America & America likes me, entre otras.

En la cita también actúan el cantante y compositor uruguayo Jorge Drexler, quien presenta su propuesta de folk y rock alternativo; el grupo argentino de cumbia villera Damas Gratis, y el cantante brasileño de reggae y pop Armandinho.

MÁS. Las bandejas caerán en manos de Djs internacionales, como el dueto canadiense Loud Luxury y el estadounidense Valentino Khan. Cautivarán con sus ritmos del EDM (Electronic Dance Music), mientras que el Dj Zhu tendrá su sesión de house y electrónica.

Entre los artistas paraguayos que ocuparán la escena están LaNuestra, Partes Iguales, Antenna, Los Tempranos, The Crayolas, Nine Bits, La Siega Roots y la cantante de rap Missmaella. Las boletas por día valen G. 225.000 (general), G. 500.000 (campo vip) y G. 990.000 (lounge). Disponibles en Ticketea (www.ticketea.com.py) o al 728-8980.

Prohibidos. Al festival no se podrá ingresar con fuegos artificiales, elementos punzantes, computadoras, termos, banderas con palos y bocinas de aire comprimidos o similares.

Igualmente, está prohibido el ingreso de drones, punteros láser, mochilas grandes, sillas de cualquier tipo, pistolas de agua o similares, equipos profesionales de fotografía, audio y video, entre otros.

A saber

EVENTO: Festival Asunciónico

Primera fecha: Hoy

Segunda fecha: Martes 2 de abril

Lugar: Espacio Idesa (Madame Lynch y Aviadores del Chaco)

Entradas de hoy:

* Generales: G. 225.000

* Campo vip: G. 500.000

* The Lounge: G. 990.000

* Observación:

Disponibles en Ticketea (www.ticketea.com.py o al teléfono 728-8980)

Horarios de hoy:

15.00: Apertura de portones

Escenario 1:

16.45: Nine Bits (Py)

18.15: Loud Luxury (Canadá)

20.45: Jorge Drexler (Uruguay)

23.15: Arctic Monkeys (Reino Unido)



Escenario 2:

16.00: La Siega Roots (Py)

17.30: Antenna (Py)

19.30: Zhu (EEUU)

22.00: The 1975 (Reino Unido)

1.00: Damas Gratis (Argentina)



Escenario 3:

16.00: Missmaella (Py)

17.00: The Crayolas (Py)

18.00: Los Tempranos (Py)

19.00: Partes Iguales (Py)

20.30: LaNuestra (Py)

22.00: Armadinho (Brasil)

1.00: Valentino Khan (EEUU)