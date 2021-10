Asunciónico anuncia a Foo Fighters, Miley Cyrus y más para el 2022

Además de la banda liderada por el ex Nirvana, Dave Grohl, la organización informó que también vendrán Doja Cat, Machine Gun Kelly, Justin Quiles y Jota Quest para el primer día.

Lea más: Existió mala comunicación sobre entradas, aduce G5Pro

Asimismo, para la segunda jornada del festival destacan Miley Cyrus, Jane's Addiction, Fito Páez, Jhay Cortez, LP, Nicki Nicole y Airbag. También se encuentran Él Mató a un Policía Motorizado, Las Ligas Menores y Los Ángeles de Charly entre los grupos internacionales.

Entre las bandas nacionales destacan Kita Pena, Ripe Banana Skins, La de Roberto, Los Ollies, Funk'Chula, Milkshake, Dalí y el Culto Casero, además de Héctor & The Monkey Brothers, Súper Turbo Diesel, Mauricio & las Cigarras y Dani Rodríguez.

Entérese más: Asunciónico anuncia a Lana del Rey y The Strokes para 2020

A través de la cuenta oficial de la organización se informó que la venta de entradas será desde el 1 de noviembre, mientras que todas las entradas del Asunciónico del 2020, el cual fue suspendido, también tendrán validez.

El festival de música, al igual que otros conciertos programados para el 2020, fueron suspendidos por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Debido a esto, las personas que adquirieron las entradas solicitaron la devolución de los tickets, reclamo que se extendió por casi un año en algunos casos, incluso con denuncias ante la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco).

El line up del año 2020 tenía como artistas principales a The Strokes y Lana del Rey, Martin Garrix y The Lumineers, entre otros.