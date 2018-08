Asunción se vestirá de fiesta con actividades artísticas y culturales

El programa, presentado ayer en el Café del Teatro, incluye ferias artesanales y gastronómicas, poesía, danza, cine, música, recreación y teatro. Serán jornadas con actividades culturales y de ocio que además coincidirán con la investidura del nuevo presidente de la República.

“Ante todo se espera una celebración de la ciudadanía en el marco de una oferta cultural colmada de artistas locales, que representan el mosaico de lo que somos como nación”, expresó el intendente de Asunción, Mario Ferreiro.

Entre los platos fuertes de los festejos se apunta la reapertura del Panteón de los Héroes, después de varios años de restauración.

Propuestas. Luego de la investidura presidencial del 15 de agosto, se realizará el gran festival Paraguay Purahéi, en la Plaza de la Democracia, en el que participarán bandas como Kchiporros, Paiko, Juan Cancio Barreto, Néstor Lo y Los Caminantes.

Igualmente se prevé la presentación del poemario de Jacobo Rauskin, la exposición fotográfica Asunción hace 70 años, el concierto de gala del Conjunto Folclórico Municipal, además de una muestra fotográfica en la Plaza de la Democracia, y show de tango, en el microcentro capitalino. A estos eventos se suman la proyección del audiovisual OPUS, realizado en la Chacarita, y una presentación del grupo de fusión Purahéi Soul.

El programa también incluye un city tour, un festival para niños –Festiniños–, y La movida de Palma con Los Búfalos y Bochín Teatro, recorridos por las calles del Centro Histórico y proyección de cine paraguayo.

Entre las actividades centrales está la infaltable serenata a Asunción, con destacadas agrupaciones como Los Ojeda, Americanta y otros.

Programa (*)

* Miércoles 8

Exposición Asunción, hace 70 años.

Lugar y hora: Manzana de la Rivera, 19.00.

* Jueves 9

Concierto del Conjunto

Folclórico Municipal.

Lugar y hora: Local del IMA, 20.00.

* Viernes 10

- Muestra de fotografía.

(Plaza de la Democracia, 19.00).

-Concierto de Purahéi Soul.

(Esquina Pyo. Ind. y Montevideo, 20.00).

* Sábado 11

- Festiniños. (CPJ, 9.00 a 12.00).

- Cine paraguayo (Manzana de la Rivera, 14.00).

- Teatro musical Novena paha, el fin de la tristeza (Punta Karapá, 18.00).

- Musiqueada Paraguaype, (Teatro Municipal, 20.30).

* Domingo 12

Concierto Asunción Mosh, con The Force, Patriarca, The Profane, Arritmia y otros. (Plaza Uruguaya, 12.00).

- Recorrido teatral por las calles, con Bochín Teatro, desde las 17.00.

- Tango en Asunción (Café del teatro, 18.00).

- Recital Rock y soul (Estrella y Alberdi, 20.00).

* Lunes 13

- Teatro After Babilonia (Plaza de Armas, 19.00).

- Concierto Clásicos del siglo XX. (Manzana de la Rivera, 19.30).

* Martes 14

- Concierto de las Américas. (Plaza de Uruguaya, 18.00).

- Concierto de la OSCA (Catedral, 20.00).

- Serenata a la ciudad de Asunción (Plaza de la Democracia, 20.00).

(*) Programa parcial.