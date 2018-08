Asunción presidencial: ¿Cumplieron las damas con el protocolo?

macri y marito.jpeg Gentileza

La esposa del presidente Mario Abdo Benítez no salió un ápice del protocolo, desde su vestimenta y peinado, hasta su forma de sentarse y acompañar a su marido durante el acto de asunción presidencial.

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, se presentó a la ceremonia con un traje, pero no llamó tanto la atención como la esposa del presidente argentino Mauricio Macri, María Juliana Awada, quien también vistió pantalones.

Embed

“Cuando asumió Michele Bachelet, Awada también vistió de pantalones y recibió muchas críticas por eso”, recordó la especialista en ceremonial y, por otro lado, resaltó el buen gusto de Silvana, que llevó un trajecito color marfil, con el cabello recogido, un maquillaje sobrio y solo un par de aros sin colgantes.

El código de vestimenta no está explícito en una ley, sino que es una regla no escrita. “El protocolo no se rompe, simplemente se vuelve más flexible”, indicó Redick.

En cuanto a los colores, es recomendable que las mujeres lleven tonos claros a la mañana y, en ningún caso, telas estampadas con motas, flores o rayas. Para el peinado se sugiere el cabello recogido, para que se le vea la cara.

La directora del Primer Instituto Paraguayo de Estudios de Protocolo y Ceremonial elogió a la primera dama paraguaya, que estuvo impecable, no solo por su vestimenta y peinado apropiados, sino por su forma de sentarse.

“La esposa del presidente está excelente, ya que se sienta con las rodillas juntas con una inclinación de 45º, no con las piernas cruzadas”, puntualizó. En cambio, la señora del vicepresidente Hugo Velázquez, la fiscala Lourdes Samaniego, estuvo durante la ceremonia del tedeum con las piernas cruzadas.

Para la cena de asunción al mando ya se puede optar por una gama más amplia de tejidos, aunque es preferible la seda, la tafeta o el brocato, sin muchos adornos.

En el caso de los varones, el vestuario es más simple, ya que debe usar un traje completo (pantalones y saco del mismo color), camisa blanca y corbata.

Cuando asumió la primera magistratura, el presidente Fernando Lugo no usó un traje tradicional, sino con un saco con alzacuello, al estilo de los sacerdotes.

"Los varones deben tener cuidado con la forma de sentarse, ya que es mejor que no crucen las piernas, sino que tengan ambos pies en el piso, con las rodillas un poquito abiertas", explicó la especialista.