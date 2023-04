Hace cuatro años que Asunción no recibe recursos del Fonacide, denuncian.

David Riveros, director ejecutivo de la organización anticorrupción ReAcción Paraguay, sostuvo que la Municipalidad de Asunción hace cuatro años no recibe los recursos del Fonacide por falta de presentación de documentos al Ministerio de Hacienda para el desembolso.

"La administración del intendente Óscar Rodríguez no recibió estos recursos porque no completó todos los requerimientos del Ministerio de Hacienda", explicó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

En ese sentido, indicó que este miércoles expondrán ante la Junta Municipal 10 años de datos analizados sobre la inversión del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) en escuelas y colegios de la capital.

Riveros detalló que es el tercer municipio que más recibió dinero desde la creación del Fonacide. Desde el 2012 recibió alrededor de USD 11, 5 millones.

Fonacide es un fondo de desarrollo creado para asignar en forma racional y eficiente los ingresos que el país recibe en concepto de compensación por la cesión de la energía de Itaipú al Brasil.

La organización esteña lleva adelante una campaña que se denomina Visitá las Ruinas de la Educación, que busca movilizar a la ciudadanía en general y en especial a los estudiantes para visitar las escuelas y los colegios de todo el país y documentar la realidad de la educación a partir de las condiciones en que se encuentra la infraestructura de las instituciones.