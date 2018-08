Asunción festeja con arte sus 481 años

Las propuestas de hoy arrancan con un City Tour, a las 9.30 y 15.00, por el Centro Histórico de Asunción, desde la Manzana de la Rivera (Ayolas casi Benjamín Constant).

El director general de Cultura y Turismo, Vicente Morales, señala que la programación que ofrecen es muy variada. “Tratamos de brindar la mayor cantidad de propuestas, de las más diversas e inclusivas, atendiendo a las inquietudes de la ciudadanía. Hay música, danza, teatro y exposiciones de fotografías. Son días muy intensos donde celebramos los 481 años de la fundación de Asunción y damos bienvenida a un nuevo presidente. Hay mucho compromiso, fuerza, energía y articulación de los trabajos”, señala Morales.

Uno de los platos fuertes de hoy es el concierto Asunción Mosh, con 12 bandas cuyos estilos van desde el rock and roll y el blues, pasando por el punk-rock, hasta llegar al heavy metal y el thrash. El show se inicia a las 12.00, en la Plaza Uruguaya (25 de Mayo y México).

Teatro y cine. Los amantes de las tablas podrán disfrutar de Bochín Teatro, que hará un recorrido teatral por las calles del centro histórico, hoy, desde las 17.00. El cine nacional también tendrá su espacio en la fecha, en la Manzana de la Rivera (Ayolas casi Benjamín Constant), desde las 14.00 (ver recuadro).

Novena Paha. El fin de la tristeza, de Raquel Rojas, con el elenco Camarín Teatro de Asunción y los sonidos de la Orquesta Folclórica de la OSN y la Banda Folclórica Municipal de Asunción, se presenta a las 18.00, en Punta Karapã, Chacarita (acceso por Caballero y El Paraguayo Independiente).

Tango y música. A las 18.00, en el Café del Teatro Municipal (Presidente Franco y Alberdi), la asociación sin fines de lucro Protango presenta a las cantantes Martina Leclercq (Paraguay) y Rocío Ledesma (Argentina). El proyecto Tango en la Calle, liderado por Mercedes Vallena y Elías Miranda, ofrecerá clases gratuitas para iniciantes, y luego se dará lugar a una milonga entre los bailarines presentes.

También las 18.00, en Palma y Alberdi (Senatur), habrá un espacio de música joven, con los Vych, Amy Larry, Banlers, The Fly Step Company, Hiphoperos Mundiales, Hiphoperas Feministas, Fusionarte, Profeta Callejero, Street Soul Crew y The Dark Hip Hop.

A las 20.00, en la Plaza de la Democracia (Estrella e Independencia Nacional), se realiza el concierto Kuña Purahéi, con Andrea Valobra, Julia Peroni, Marcela Lezcano, Sarambi Apoha y Las Evas.

Rock y Soul es la propuesta con los músicos Rolando Chaparro, Vane Gonza y Purahéi Soul, que tiene lugar hoy, a las 20.00, en Estrella y Alberdi.

MAÑANA. A las 19.00 de mañana lunes, en la Manzana de la Rivera, se desarrollará una charla sobre Asunción, un paseo por el tiempo, a cargo de Mario Franco. Organiza Instituto Técnico Superior de la Imagen. A las 19.00, en la Plaza de Armas, escrita y dirigida por Moncho Azuaga, llega el teatro experimental After Babilonia.

El concierto Clásicos del Siglo XX, en el marco de las Jornadas de Música Nueva, organizado por el Movimiento Pujoa, se realizará a las 19.30, en la Manzana de la Rivera.

También en la Manzana, pero a las 20.00, se proyecta el filme Miss Amerigua, que celebra 25 años de estreno.

Las actividades continúan hasta el sábado 18.



Calendario de actividades de hoy

Concierto Asunción Mosh. Tocarán The Force, Patriarca, The Profane, Steinkrug, Arritmia, Piter Punk, Pat and the Jurassic Band, Khyron, Luisonz, Abbadom, Electric Blood (Dj Set), Mastermind, a partir de las 12.00, en la Plaza Uruguaya.

Bochín Teatro. Recorrido teatral por las calles del centro histórico, desde las 17.00, en el microcentro.

Cine paraguayo14.00: El Regalo de Sofía, de Hugo Cataldo y Leticia Coronel. 16.00: Miramenometokoéi, de Enrique Collar. 18.00: El tiempo nublado, de Aramí Ullón. 20.00: Libertad, de Gustavo Delgado. En la Manzana de la Rivera.

Teatro musical Novena Paha. El fin de la tristeza, de Raquel Rojas. Elenco Camarín

Teatro de Asunción con la Orquesta Folclórica de la OSN y la Banda Folclórica Municipal de Asunción. A las 18.00, en Punta Karapã, Chacarita.

Tango en Asunción, edición 2018. La asociación sin fines de lucro Protango presenta a las cantantes de tango Martina Leclercq (Paraguay) y Rocío Ledesma (Argentina). El proyecto Tango en la Calle, liderado por Mercedes Vallena y Elías Miranda, ofrecerá clases gratuitas para iniciantes, y una milonga. A las 18.00, en el Café del Teatro Municipal.

Concierto Kuña Purahéi. Se presentan Andrea Valobra, Julia Peroni, Marcela Lezcano, Sarambi Apoha y Las Evas, a las 20.00, en la Plaza de la Democracia.

Música joven. Con los Dj Vych, Amy Larry Dj, Banlers, The Fly Step Company, Hiphoperos Mundiales, Hiphoperas Feministas, Fusionarte, Profeta Callejero, Street Soul Crew, The Dark Hip Hop. A las 18.00, en Palma casi Alberdi.

Rock y soul. Show con Rolando Chaparro, Vane Gonza y Purahéi Soul, a las 20.00, en Estrella y Alberdi.