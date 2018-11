Asume nueva cúpula policial, tras crimen en la Agrupación

Tanto él como el recientemente designado como subcomandante, Eladio Sanabria Morán, asumieron el cargo este lunes, tras prestar juramento en un acto realizado en la Comandancia.

Ambos sustituyen a la anterior cúpula policial conformada por Bartolomé Báez López y Luis Cantero, quienes fueron destituidos por disposición del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

El mandatario tomó esa decisión luego de registrarse el asesinato de una joven en la sede de la Agrupación Especializada. El crimen fue perpetrado por Marcelo Pinheiro en un intento de frenar su extradición al Brasil.

A causa de esa situación, el jefe de Estado también resolvió expulsar del país al supuesto jefe narco.

Vázquez reflexionó que la seguridad del país es compromiso de todos. Afirmó que su compromiso dentro de la Policía Nacional es luchar contra el crimen “en todas sus facetas”.

Participaron del acto el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez y autoridades de la Policía Nacional.

El sindicado como uno de los líderes del grupo criminal Comando Vermelho era requerido por la Justicia del Brasil para ser procesado por tráfico de drogas, robo, asalto a mano armada, homicidio, asociación criminal, entre otros.

Marcelo Piloto fue trasladado, a tempranas horas de este lunes, desde la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional hasta el Grupo Aerotáctico, en forma sorpresiva y bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, señaló que se hace responsable de la expulsión del presunto narco Marcelo Piloto. Afirmó que no quiso tomar más riesgos y esperar a que se cumpla su extradición.

“He decidido expulsarlo del país. Paraguay no tiene que ser tierra para la impunidad de nadie, no queríamos esperar más”, fueron las expresiones del jefe de Estado a su llegada al Palacio de López.

Pinheiro Veiga tenía dos causas en Paraguay. Una de ellas en Ciudad del Este, Alto Paraná, de la que ya fue sobreseído, y la otra causa, que es por producción de documentos no auténticos, en Encarnación.

Polémicas dentro de la cúpula policial

El destituido Bartolomé Báez López asumió como comandante de la Policía Nacional en el mes de agosto, últimos días de Gobierno del ex presidente Horacio Cartes. Su asunción se dio en reemplazo del entonces comandante Luis Carlos Rojas, quien renunció por haber cumplido su ciclo.

El comisario contaba con varios procedimientos cuestionados en los diferentes cargos que ocupó en la filas de la Policía Nacional.

Uno de ellos ocurrió en el 2010, cuando estuvo involucrado en un caso de ventas de temas de exámenes a los postulantes de la Academia de Policía. En ese momento se desempeñaba como jefe académico de la referida institución, fue sumariado y destituido cuando el caso de corrupción saltó a la luz pública.

El comisario Luis Cantero tampoco escapa de los temas polémicos que envuelven a la Policía Nacional.

Mediante la divulgación de un audio Cantero es señalado por, supuestamente, haber cobrado USD 70.000 para liberar a un delincuente brasileño.

En su momento, dijo que lo único que queda es averiguar el origen del audio a través del Departamento de Delitos Informáticos.