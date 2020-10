La joven explicó que es oriunda de Ciudad del Este y realizó todas las gestiones para llegar hasta Asunción este viernes y presentarse a la inscripción de la Isepol.

No obstante, cuando se sometió a la medición de estatura fue rechazada por no cumplir 1 centímetro con el requisito para ingresar al colegio. Galeano mencionó que mide 1,54 cm, pero el requisito es que los aspirantes a policía tengan 1,55 cm.

Con relación al tema de la estatura, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, había manifestado al comandante de la Policía que ese apartado ya no sería necesario y no se debería discriminar por baja estatura.

“No me dieron mucha explicación del porqué me rechazaron y cuando fui a la medición me fui tranquila por el tema de la estatura, ya que el ministro Euclides Acevedo había dicho que no sería un problema. Me midieron, me sacaron una fotografía y solo me dijeron que no cumplo el requisito”, dijo María Carmen durante una entrevista en Monumental 1080 AM.

La joven expresó que se sintió muy decepcionada y que también otros 10 jóvenes pasaron la misma situación en cuanto a estatura o por tener tatuajes.

“Vine con mucha esperanza, y porque me falta 1 cm no voy a poder ingresar. Me siento muy decepcionada porque muchos jóvenes procuramos con nuestras familias para salir adelante”, agregó.

Finalmente, Galeano refirió que se presentarán con el grupo de jóvenes que fueron discriminados ante la Defensoría del Pueblo, de manera a realizar un reclamo y buscar una solución.