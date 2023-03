Asistente fiscal cae en Asunción con camioneta robada y es liberada tras orden fiscal

El uniformado señaló que se encontraban realizando patrullas preventivas sobre la avenida Madame Lynch, en inmediaciones del Cementerio del Este, cuando divisaron una camioneta de la marca Toyota, modelo Hilux, cuyas placas llamaron la atención porque no son originales.

Dijo que, al verificar en el sistema de Automotores, se percataron de que la chapa le pertenecía a una Toyota Hilux, modelo 2021, y que los números de chasis y chapa no coincidían, por lo que le indicaron a la conductora que debían realizar una verificación más completa.

En ese momento —afirma— la conductora aceleró la camioneta y comenzó una persecución. De acuerdo con el agente, al salir a la ruta Transchaco, la mujer subió como para ir hacia la avenida Costanera Norte y fue ahí donde finalmente lograron alcanzarle.

“Se bajan ella y la mamá y comienzan a increparnos. Ella dice que es asistente fiscal y al verificar los datos nos salta que es auxiliar fiscal. Le explico el motivo, pero no quería saber nada. 'Yo soy asistente fiscal, ¿por qué ustedes me van a retener?', decía”, relató el interviniente.

Manifestó que posteriormente realizaron un nuevo control del vehículo y corroboraron que se trata de uno que fue robado en el Brasil.

Pese a que los intervinientes le mostraron el informe, según Torales, la mujer reclamó una orden para la verificación en Automotores, mientras que los agentes le explicaron que no necesitan una orden para estos casos.

El comisario detalló que se comunicaron con el fiscal de turno, Óscar López, y le informaron sobre el procedimiento, tras lo cual el representante del Ministerio Público habría ordenado la retención del vehículo, pero la liberación de la mujer.

"Dijo que debemos demorar el vehículo y que debemos comunicarnos con el Juzgado Penal, pero le expliqué que eso ya no está en nuestras funciones, sino que debía quedar a su cargo, que él se tenía que apersonar en el lugar o enviarle a su asistente. Entonces, me dice que deje nomás el vehículo y lleve en Automotores. Y le pregunto qué va a pasar con sus ocupantes y me dijo que la persona puede estar libre y dentro del proceso le vamos a llamar", siguió contando.

https://twitter.com/AM_1080/status/1635212396158648321 "Ella nos dijo que es asistente fiscal, que no debe ser controlada, pero nunca presentó documentos, le pedimos que se tranquilice, pero no quería saber nada" Rolando Torales, del Departamento Control de Automotores.#AM1080 pic.twitter.com/wOXqPYicO6 — Monumental AM 1080 (@AM_1080) March 13, 2023

Refirió que esto mismo le indicaron a la conductora, pero aseguró que esta nuevamente se negó a entregar la camioneta. Además, supuestamente exigió que vuelva a llamarle al fiscal, pero el uniformado se negó a hacerlo y le dijo que, si quería comunicarse con él, que lo haga por su cuenta.

"Ahí nos trasladamos a la base de Automotores, viene la persona y entra la señora y empieza a crear problemas de nuevo a los intervinientes. Incluso, tenemos videos donde se ve que ella empieza a escupirles a los intervinientes. Parecía que estaba endemoniada", prosiguió Rolando Torales.

Finalmente, relató que también llegó al lugar un hombre que dijo ser su abogado, pero que en ningún momento presentaron ningún documento de propiedad del vehículo.

El uniformado manifestó que todo lo ocurrido se agregó al acta de procedimiento y adelantó que el caso será remitido a la Fiscalía durante esta jornada.

La versión del fiscal

El fiscal Óscar López, quien habría ordenado la liberación de las mujeres, reconoció a través de Monumental 1080 AM que le llamaron y le comunicaron sobre el procedimiento.

No obstante, alegó que en ningún momento le dijeron que se trataba de una asistente fiscal y que no pudo ordenar la detención de la conductora porque no contaba con el documento oficial.

"Yo fui preguntado solo si el vehículo se podía llevar. Ellos no me dijeron que era asistente fiscal, dijeron que eran dos mujeres. Yo necesito tener el documento oficial para poder imputar y ordenar la detención. Si ellos dicen que la camioneta es robada, ellos tienen la potestad de aprehender, pero yo necesito del documento para imputar", aseveró.

En varios videos que fueron grabados por los intervinientes se observa la prepotencia con la cual actuaron tanto la asistente fiscal como su madre.