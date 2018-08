Asia Argento, en medio de una polémica por un caso de abuso

La actriz, directora y cantante italiana aparentemente incurrió en un abuso de un joven en el 2013. En ese entonces, la víctima tenía 17 años. De acuerdo con el informe del medio estadounidense, se encontraron en un hotel de California para discutir un papel del hombre en un largometraje a cargo de Argento.

Sin embargo, la mujer le habría practicado sexo oral y luego tuvo relaciones sexuales con el mismo. Según la ley californiana, la edad permitida para que dos personas puedan tener sexo es de 18 años.

Además, Argento fue una de las líderes del movimiento #MeToo y denunció al productor Harvey Weinstein por abuso. La mujer había dado un fuerte discurso contra Weinstein en el Festival de Cine de Cannes.

La actriz pagó USD 380.000 al joven, que actualmente tiene 22 años. Incluso ella se mantuvo en silencio desde que salieran las acusaciones hasta este martes. La artista emitió un comunicado donde manifestó estar “profundamente sorprendida e impresionada por la lectura de información absolutamente falsa”.

Aseguró no haber tenido relaciones sexuales con el denunciante. Alegó que el pago se dio por “razones de compasión y para ayudarlo”, debido a sus problemas económicos. Inclusive, indicó en el texto que aceptó hacer el pago por pedido de su entonces compañero sentimental Anthony Bourdain, quien se quitó la vida en junio de este 2018.

Si bien la artista negó el encuentro sexual, el sitio tmz.com publicó unas fotografías donde se ve a Argento y el denunciante sin remeras y con el labial corrido, lo cual para muchos sería una prueba de que mantuvieron relaciones sexuales.

La relación de amistad comenzó entre ambos cuando compartieron plató en la película The Heart Is Deceitful Above All Things en el 2004. Posterior a esa película ambos mantuvieron una amistad fuerte, tanto que se trataban de madre e hijo.

Por su parte, la impulsora del movimiento francés #BalanceTonPorc (#DelataATuCerdo) Sandra Muller manifestó que se puede comparar a la actriz Asia Argento, acusada de aprovecharse de un menor, con el del productor Harvey Wenstein, denunciado por más de 80 supuestas víctimas.

Aseguró de igual forma que "la revolución en marcha (contra los abusos machistas) no parará", según recogió la agencia EFE.