Aseguran que la intromisión política lleva muchos años

Rivarola manifestó que la intromisión política, ya sea de otros poderes del Estado como de senadores, diputados y el propio Ejecutivo en cuestiones judiciales, sobrevive desde hace bastante tiempo.

Sostuvo que la existencia de roscas muy poderosas tiene el control absoluto.

Asimismo, criticó la difícil situación que padece la gente en situación de pobreza, habida cuenta de los altos costos que significa acceder a sus derechos.

“Se puede notar la falta de independencia del poder político y del dinero”, sostuvo.

No obstante, mencionó que no todo es malo para la Justicia y una de las cosas buenas que se pudieron observar es la expansión territorial que tuvieron en los últimos años, con las llamadas fiscalías barriales y locales del Poder Judicial en las cabeceras departamentales.

“Todo esto mejoró el acceso a la Justicia, pero se cuestiona la falta de independencia y los niveles de corrupción, además de cuestiones internas como la lentitud en los procesos judiciales y el nivel de discriminación que hay en la Justicia con respecto a la gente que tiene o no tiene dinero; es decir, hay mucho más acceso a la Justicia, pero la gente que está en la pobreza ni siquiera se quiere acercar porque sabe que no va a ser atendida y no se le garantiza el cumplimiento de la ley por los altos costos que tiene el acceso a la Justicia”, indicó.

La analista sostuvo que es necesario fortalecer el sistema judicial y de esa manera hacerlo más independiente y alejado de los sectores poderosos.