“Hoy, como están las cosas, el aparato pierde las elecciones en el 2023 y ceo que hubo un boicot desde mi modesta lógica, cómo es posible que las mangueras no tengan presión ni agua, no había sistemas contra el incendio, se gastaron miles de millones en ese edificio y resulta ser que no tenía planos aprobados”, sostuvo.