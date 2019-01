Aseguran que el Salto Cristal no está clausurado

La fiscala de Villarrica, María Agustina Unger, aseguró que la denuncia sobre invasión de un inmueble, que afecta el acceso al Salto Cristal, irá a juicio oral los días 2, 3 y 6 de mayo de este año.

El denunciado es Juan Carlos Giménez, que posee un terreno colindante con Bravo, quien accionó contra el hombre por una presunta invasión de su propiedad.

Bravo acusa a Giménez por supuestamente haber alambrado varias hectáreas que le corresponden, en un terreno colindante al suyo, que posee unas 25 hectáreas y que divide a los departamentos de Paraguarí y Guairá.

"Él alambró y construyó una casita, más una escalera de madera, para descender del Salto. Nosotros habíamos cerrado el acceso después de la constitución de la Fiscalía y luego el señor consiguió una medida cautelar en Asunción –a través de la jueza Liduvina Otazú–, en la cual él se amparó para cortar mi alambrado y poder entrar a mi propiedad", señaló Bravo.

Mencionó que por el conflicto ya tuvieron un juicio en Paraguarí, cuyo resultado había favorecido al denunciado, por lo que apeló lo resuelto y posteriormente la causa fue elevada a otras instancias.

"Cuando se iba a resolver (el caso), su abogado dijo que el juez tenía un parentesco conmigo, para chicanear y recusarle y luego elevar un informe a la Corte Suprema de Justicia", sostuvo el hombre.

Así también, aseguró que el denunciado tiene influencias políticas y que incluso lo habría amenazado. "Él dijo que está amparado por Horacio Cartes y eso nos parece una vergüenza", indicó Bravo.

Asimismo, refirió que se encuentran preocupados porque se enteraron de que el denunciado habría conseguido una orden judicial para construir una escalera de metal, en vez de la de madera que fue destruida supuestamente por el propio Giménez, con intenciones de inculparlo.

"Ellos hicieron la escalera de madera en mi terreno y ahora me culparon de que yo quemé y eché las mejoras. Les aseguro que yo no toqué nada. Ellos echaron todo con la intención de hacer la nueva escalera. Ahora suspendieron la entrada al salto. No respetan y además hay una orden de no innovar, pero ellos igualmente ingresan", resaltó el denunciante.

Comentó que hay otras entradas al Salto y que hacia otra parte de su terreno habilitaron un lugar para llegar al salto. "Igual se puede acceder por Borja o La Colmena", indicó.

Conflicto

Según el abogado Víctor Estigarribia, Giménez, junto con otros copropietarios, explotaban el sitio turístico por el acceso que ahora se habría clausurado. Aseguró que sería Bravo quien estaría detrás de la quema de la escalera y que los documentos confirman que el sitio que reclama no le pertenece.

Por su parte, la fiscala María Agustina Unger dijo que Bravo se acercó este miércoles a la Fiscalía a denunciar un nuevo hecho de invasión de inmueble, relatando que el nuevo suceso no se da dentro del territorio que está siendo investigado. Igualmente, señaló que están preparando todos los documentos y declaraciones testificales para el juicio oral y público contra Giménez.

Sobre la titularidad del terreno en conflicto, la fiscala dijo que dentro de la etapa investigativa se ha comprobado que Bravo es dueño de esa parte que está en conflicto. "Solo hay un dueño, que es el señor Bravo, y que corresponde al sector del distrito de Borja", indicó Unger.

"Es algo preocupante, pero por mi parte ya hice lo que me correspondía y estamos esperando el juicio oral", finalizó la representante del Ministerio Público.