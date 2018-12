Asegurados de IPS de Hernandarias se movilizan en reclamo de hospital

Según refieren que el problema está a nivel del Consejo del IPS y temen que si pasa el mes de diciembre, el presupuesto destinado para la financiación de la obra termine siendo utilizado para cubrir otras necesidades.

Ángel Cardozo, asegurado que lidera una organización ciudadana que hace años viene peleando por la obra, con manifestaciones y cierres de ruta para llamar la atención de las autoridades de la previsional, señaló que durante toda esta semana se van a movilizar frente al local arrendado, donde funciona actualmente el servicio de IPS en la ciudad.

Dijo que a la par van a buscar una audiencia con el titular de la previsional, Armando Rodríguez, y con el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez. “Ahora vamos a instalar una carpa, para realizar una vigilia permanente y todos los días vamos a manifestarnos. Si no tenemos respuesta, vamos a cerrar la supercarretera. Esto un despropósito, cuando todo estaba listo, ahora todo queda en la nada. Parece que no ganó la empresa que ellos quieren”, refirió.

Mencionó que después de mucha lucha, de ida y venida a la capital del país, en enero pasado se dio a conocer la Resolución 087/17, del Consejo de Administración del IPS, por la que autoriza el llamado a licitación pública nacional para la realización del proyecto, construcción y provisión de equipos para la unidad sanitaria de Hernandarias, ad referéndum 2018, proceso que ahora quedó en la nada.

PRESIÓN. “Solamente con la presión vamos a conseguir que los de arriba nos escuchen y sobre todas las cosas cumplan con su compromiso e inviertan y retribuyan lo que reciben de la ciudad de Hernandarias. Como autoridades vamos a hacer todo lo posible para que bajo este Gobierno se pueda construir un hermoso local donde puedan ser atendidos como corresponde”, refirió el concejal municipal Alberto Báez (Liberal).

“No quiero culparle a nadie, pero es lamentable. Esperamos que esto se revea. Se realizó muchos viajes, muchos gastos, para conseguir un acuerdo para la construcción de un nuevo hospital, esto es una burla, es triste. Quiero creer que de esto no está enterado el presidente de la República (Mario Abdo Benítez)”, refirió por su parte Jhon Florentín (colorado).

Según el concejal Carlos Bergottini (Independiente) se trata de una burla a los asegurados. “Nos han mentido, nos han engañado y con esta movilización queremos demostrar a la gente de Asunción, que conducen el IPS, que es de todos los asegurados, que con los hernandarienses no van a jugar, no nos pueden tener así. La licitación que estaba en curso está suspendida y no sabemos bien por qué, aunque tenemos una presunción”.

Retroceso

El licenciado Rubén Rojas, intendente municipal, lamentó la situación y calificó la suspensión del proceso licitatorio como de un gran retroceso. “Es una pena que desde la capital ellos tengan que decidir nuestro destino. Imagínese la ignorancia de esta gente. Me entristece, porque las tantas veces que nos hemos ido, nos reciben, nos hablan, nos dan esperanza y volvemos y se olvidan de nosotros nuevamente. Inclusive ahora llegaron al colmo de suspender el llamado a licitación, sin tener en cuenta a los miles de ciudadanos que no están pudiendo ser atendidos como corresponde”.