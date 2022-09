Asegurados del IPS rechazan nuevo protocolo para retiro de fármacos

El documento ya entró en vigencia el 30 de junio en el Hospital Central, que estipula que el enfermo crónico debe consultar previamente con cada especialista como, por ejemplo, cardiólogo, endocrinólogo, neurólogo, para el retiro del medicamento correspondiente para el tratamiento de las enfermedades.

Desde el 30 de setiembre se aplicará en el Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi y en los Hospitales del área Central. Desde el 31 de diciembre abarcará a los Hospitales del área Interior.

El IPS, en un comunicado, defiende el sistema alegando que anteriormente solo se podía retirar hasta cinco medicamentos al mes. Añade que: “Se le facilita al paciente la cantidad necesaria de los medicamentos por dolencia y especialidad. Puede retirar hasta 16 o 20 fármacos y volver cada 6 meses para consultar si así lo requiere”.

En cambio, este discurso se contradice con las versiones de los asegurados que sufren diariamente debido a las barreras para los agendamientos a través del call center o MI IPS.

Noelia Oviedo escribió en Twitter: “No funciona la línea para agendamientos y tampoco la tan famosa app (aplicación MI IPS). ¿Cómo hacemos señores?”.

Una asegurada con el usuario de la @LaBrunag1 se quejó de que con la implementación del nuevo sistema no pudo retirar los medicamentos. “Estoy podrida de @IPSParaguay hacen que todo sea más difícil. Fui para que mi clínico me cargue mi termisartán y no pudo. Y con endocrinología hay turno en dos meses. Mientras, ¿qué hago?, ¿de dónde sacan que hay turnos, que es más fácil como hacen ahora?”.

NUEVO PROTOCOLO. El IPS asegura que con la actual resolución el paciente crónico pasa de retirar de un límite anterior de 5 medicamentos a un total de 20 al mes.

“Una persona que tenga más de una patología crónica como, por ejemplo, diabetes, más párkinson, más hipertensión arterial no podía acceder a todas las medicaciones necesarias, pues solo podía retirar un máximo de 5 medicamentos”, argumenta el IPS en un comunicado.

En el documento se añade: “Ante esta problemática se cambia el sistema para facilitar el acceso a fármacos a los pacientes. Por ejemplo, un paciente con hipertensión arterial puede estar medicado hasta con 4 fármacos, pero a la vez es paciente diabético y el especialista le indica otros 4 medicamentos; pero además tiene un problema neurológico y le indica otros 4 medicamentos, retirando sin problemas la totalidad de fármacos, situación que antes no se podía en el sistema anterior”. Ninguna autoridad habló sobre la nueva disposición.



20

medicamentos por mes, supuestamente, puede obtener un asegurado con el nuevo protocolo del IPS.



5

fármacos era el límite de retiro mensualmente en el IPS, para aquellos pacientes empadronados crónicos.