Asaltos, robos y estafas a turistas ensucian imagen de Ciudad del Este

Las quejas de las víctimas, argentinos y de otras nacionalidades, también llegaron hasta la representación consular de Paraguay en Puerto Iguazú, Argentina, hasta donde las agencias de turismo presentaron quejas.

El abogado Magno Álvarez, cónsul paraguayo en la ciudad de Puerto Iguazú, dijo que se presentó ante las autoridades policiales y representantes del Ministerio Público a solicitar acciones más firmes, ante la ola de asaltos que sufren los turistas que vienen a Ciudad del Este y que afectan la imagen, no solo de la ciudad, sino del país.

Relató que recibe entre 4 y 5 veces a la semana quejas y denuncias, de hechos de inseguridad en Ciudad del Este, de parte de agencias de turismo, turistas argentinos, europeos y americanos que llegan a la zona a ver las Cataratas de Yguazú y que luego cruzan al Paraguay, gracias a la campaña de promoción que se realiza desde el Consulado.

VERGÜENZA. “Se les estafa, se les roba a los turistas, lamentablemente hay comerciantes inescrupulosos. Por ejemplo, compran por 100 dólares, pagan con tarjeta de crédito y les quitan 1 mil dólares. Compran un celular, por decirte, un S22 Plus y le ponen en caja otro aparato de mucho menos valor. Es una vergüenza”, lamentó.

Álvarez comentó que esta situación ya no da más, por lo que se reunió con las autoridades de la Fiscalía y del orden público para pedir acción. “Vine a pedir a las autoridades sanciones severas contra los responsables de este tipo de hechos. No puedo cada 8 días abandonar mi misión diplomática y venir a pedir al fiscal Édgar Torales, el asignado para atender este tipo de denuncias, que se allanen las casas comerciales denunciadas y se les devuelva el dinero a los estafados”.

Álvarez lamentó la ausencia del intendente municipal, Miguel Prieto. Mencionó que la Comuna a través de la Oficina de Defensa del Consumidor también tiene su cuota de responsabilidad en el combate a los “seudocomerciantes”. “Sinceramente me sentí molesto por su ausencia. Él debió estar en esta reunión, es su ciudad. El intendente de Franco, Roque Godoy, estuvo y le agradezco por eso. El Salto del Monday es un gran atractivo y hay que cuidar”.

FACILITAR. En otro momento, Álvarez relató que también solicitó a los representantes locales de la Patrulla Caminera facilitar la circulación de los turistas que ingresan a la ciudad con vehículos. “Que no sean molestados, salvo que estén cometiendo algún tipo de infracción. Hay que dejar de joder, no podemos seguir así. Desde el Consulado estamos promocionando el turismo en nuestro país y vienen acá y les pelan”.

“Una familia española me lloró en el Consulado porque fue víctima de estafa. No hay otra salida, sanción dura contra estos delincuentes, que se les cierre su local. Yo entiendo que la Fiscalía abre una causa, se busca el resarcimiento, él no puede clausurar un local comercial, eso le compete a la Municipalidad”, agregó.

Por su parte, Said Taigen, presidente de la Cámara de Comercio y Servicio de Ciudad del Este, también lamentó los hechos denunciados y que como organización respalda totalmente las acciones de la Fiscalía y la Policía Nacional contra los estafadores. Pide que los negocios sorprendidos en acciones al margen de la ley sean clausurados y sus nombres divulgados.