De acuerdo con el relato, uno de ellos tomó a uno de los trabajadores del lugar para que le dijera dónde estaba la recaudación.

"Se abrió todo lo que había, pero no encontraron mucho dinero. Entonces, entraron a dos piezas contiguas que estaban cerradas, patearon las puertas y entraron. Pero no dispararon nada, a nosotros no nos hicieron nada", comentó la víctima a Telefuturo. Pidió mantener en reserva su identidad.

Bajo amenazas a punta de arma de fuego lograron juntar cierta cantidad de dinero, hasta que uno de los integrantes del grupo de asaltantes dio aviso de la presencia policial.

Ante la noticia actuaron rápidamente y se apuraron en escapar del lugar. En ese ínterin dejaron caer parte del botín al suelo, lo que fue encontrado posteriormente por las autoridades.

De acuerdo con la Policía Nacional, en ese momento una patrullera de la Comisaría 7ª Metropolitana coincidentemente circulaba en la zona y llegó frente al lugar asaltado, justo cuando los sujetos con parte del botín salían del predio a pie.

Video capta la balacera entre policías y asaltantes

Un video filmado por un ciudadano desde la terraza de un edificio, que se encontraba del otro lado de la calle, muestra que un vehículo Toyota Runx, de color gris, estaba esperando estacionado a un poco menos de 100 metros de la entrada, sobre la vereda.

El conductor del rodado esperó que pasara la patrullera y abrió el fuego hacia los policías cuando vio a sus compañeros salir.

El personal policial respondió al ataque y se inició un enfrentamiento. Las imágenes captadas desde arriba muestran que los delincuentes lograron abordar el automóvil y rápidamente huyeron del lugar.

https://twitter.com/AM_1080/status/1611367999386034177 Policías se enfrentaron a delincuentes que estaban asaltando una empresa transportadora en la zona de la Estación de Buses de Asunción.



La patrullera recibió varios impactos de bala.#AM1080 pic.twitter.com/WZN7yVgpkD — Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 6, 2023

Los uniformados empezaron una persecución por aproximadamente 20 cuadras, pero no pudieron continuar debido a que llantó la patrullera.

La Policía Nacional maneja la información de que uno de los delincuentes habría recibido un proyectil debido a que casi cayó al piso, pero luego siguió corriendo. No se registraron policías heridos.

Durante el asalto, los empleados también sufrieron daños. Se presume que la gavilla involucrada estaba integrada por cuatro delincuentes y que portaron armas largas en el hecho.