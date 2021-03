Arzobispo desaprueba la astrología

El celebrante de la misa principal de los domingos en Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, en su homilía abordó el tema referente de que Dios no aprueba la hechicería o que se consulte con adivinos. “Él no habla a través de los magos, los adivinos, los hechiceros, los que dicen el horóscopo del día, los que echan las cartas, quienes te leen las manos. Jesús no habla en sesiones de espiritistas, ni en el ocultismo. En la escritura leemos esta advertencia al respecto. “No ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo y a su hija por el fuego como una prueba, que practique la astrología, la hechicería o la magia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Dios, y, por causas de estas abominaciones desaloja ya de tu Dios a esas naciones a tu llegar”, sostuvo el arzobispo de Asunción.