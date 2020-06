Artistas plásticos se unen en una muestra colectiva virtual

En la propuesta se proyecta un video de pocos minutos, preparado especialmente para el evento, en que se muestran las creaciones y sus diversos detalles. A las pinturas se suman esculturas, fotografías y linograbados. De la coordinación visual y virtual se encargó Rosanna López Vera, y Virginia Rojas Holden de la Gestión Cultural.

EXPOSITORES. Artistas reconocidos del medio participan de esta muestra virtual, en cuatro disciplinas; pintura, escultura, fotografía, linograbado. Ellos son: Beatriz Holden, Marthú Rodríguez Alcalá, Virginia Rojas Holden, Gloria Pistilli, Gloria Marecos, Dante Manfredi, Gigi Laterza, Bernardita Bravo, Norma Annicchiarico, Rubén Sykora, Lourdes Zaragoza, Gloria Valle, Ethel Da Rosa y Liliam Céspedes.

A estos también se suman con sus obras: Olga Basaldúa, Olga Cicorio, Verónica Fernández, Inés Balbiani, Ada Ledesma, Viviana Villalba, Nannina Galluppi, Letizia Resquín, Blanca Francou y Charito Povigna.

MOTIVACIÓN. “La pandemia hace un llamado urgente para despertar la conciencia sobre lo que acontece con nuestra Tierra, para alentar a embellecerla y nutrirla, no destruirla, reforestando y no deforestando, no arrojando basura y usando agrotóxicos moderamente...”, señalan las impulsoras de la exposición virtual, con relación a la temática.

Igualmente, añaden que de esta manera se podrá tener “una ciudad, un país y un mundo más sanos... Un lugar mejor que dejar a nuestros hijos y nietos, revirtiendo el pronóstico devastador que se da actualmente de lo que podría ser más adelante el problema del cambio climático”, subrayan las organizadoras.