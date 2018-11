Artistas locales e internacionales se reúnen mañana en festivales

El colombiano J Balvin regresa a Paraguay para el Summer Fest, a realizarse en el Jockey Club, desde las 21.00. El festival también anuncia la presencia en escenario de los internacionales CNCO, Bryant Myers y La Melodía Perfecta. Abrirán el show Dnna, Milkshake y Amílcar DJ. Las entradas cuestan desde G. 95.000, en Red UTS.

El artista colombiano J Balvin se alzó recientemente con el premio Grammy Latino a Mejor Álbum de Música Urbana por su material Vibras, además de contar con ocho nominaciones. Durante el último año alcanzó todos los charts del mundo y es considerado uno de los mejores artistas latinos de la actualidad.

Sencillos como Mi Gente, I Like It con Cardi B y Bad Bunny, Familiar, X y Say My Name alcanzaron las más altas posiciones. Además, se destaca por los videos musicales, a través de los cuales logró crear sus propios bailes de gran repercusión en las redes.

MÁS FIGURAS. El Summer Fest también contará con la actuación de La Melodía Perfecta, un dúo venezolano que tiene como primeros éxitos los temas La Cadera e Inolvidable. Siguieron con sencillos como Buum buum, Si te vuelvo a ver, Te lo tengo que decir, Te contaré, entre otros.

Al dúo se suma el grupo de chicos que llevan los corazones teenagers: CNCO. Son cinco jóvenes de origen latino que emergieron de un programa de competencia de nuevos talentos emitido por Univisión y producido por Simon Cowell y Ricky Martin, entre otros. Su primer disco Primera cita fue certificado Diamante, Platino y Oro, no solo en Estados Unidos y Latinoamérica, sino también en Europa.

TRAP LATINO. Bryant Myers es un artista de reguetón y trap latino que se dio a conocer por su sencillo Esclava, que llegó a tener más de un millón de reproducciones en minutos.

El Summer Fest es para todas las edades, no obstante, menores únicamente pueden acceder a los sectores preferencia y Balvin/CNCO.

FLOU ROCK FEST. Otra de las opciones musicales para mañana, desde las 16.00, es la octava edición del Flou Rock Fest, que tendrá lugar en el local del Centro Social y Cultural Capiateño (Sgto. Agustín Ferreira entre Bernardino Caballero y ruta 2 Mcal. José Félix Estigarribia, al lado de la Municipalidad de Capiatá).

Ocho bandas conforman la grilla del festival este año: Reacción Tardía (ganadores del concurso Demostrá Tu Música), Eirasofía, Nhandeizha, Gaia y Salamandra. Desde Argentina participarán dos bandas de rock: Malman y Cirse, mientras que la agrupación nacional Flou tendrá a su cargo el cierre del evento.

Las entradas son generales y tienen un costo de G. 70.000, en venta en Red UTS.

Para agendar

* CONCIERTO: Summer Fest. Artistas: J Balvin, CNCO, Bryant Myers y La Melodía Perfecta

Fecha: Sábado 1.

Hora: 21.00

Lugar: Jockey Club (Eusebio Ayala km 4 1/2).

Entradas: G. 95.000 (Generales), 115.000 (Mesa Velvet), G. 250.000 (Preferencia). En Red UTS.

* CONCIERTO: 8ª edición del Flou Rock Fest

Artistas: Flou, Reacción Tardía, Eirasofía, Nhandeizha, Gaia, Salamandra. Fecha: Sábado 1.Hora: 16.00

Lugar: Centro Social y Cultural Capiateño (Sgto. Agustín Ferreira entre Bernardino Caballero y ruta 2 Mcal. José Félix Estigarribia).

Entradas: G. 70.000, en Red UTS.