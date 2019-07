Artemisa, para el regreso a la Luna

Por ello, pidió a la NASA que considerase todas las opciones y plataformas disponibles para lograr esos objetivos, incluida la industria, el Gobierno y toda la industria espacial estadounidense.

La NASA bautizó a este nuevo programa como Artemisa, en la mitología griega diosa de la caza, los bosques y los animales y hermana gemela de Apolo, que dio nombre al programa espacial que en 1969 puso a dos hombres en el satélite. “Esta vez, cuando lleguemos a la Luna nos quedaremos y lo que aprendamos lo usaremos para dar el siguiente gran salto: Enviar astronautas a Marte”, en palabras del administrador de la NASA, Jim Bridenstine.

Trump propuso al Congreso para 2020 una asignación adicional de 1.600 millones de dólares al presupuesto de la NASA, que supera los 21.000 millones de dólares.

Además contará con asociaciones comerciales fuertes y, según su web, los socios internacionales siguen siendo una parte vital que contribuirán al objetivo de crear una presencia lunar permanente para 2028.

turismo lunar. Volver a la Luna o llegar a Marte ya no es solo cosa de agencias espaciales nacionales. Nombres como Elon Musk, Jeff Bezos o Morris Kahn han decidido ponerse manos a la obra para ser también los protagonistas del próximo “gran salto para la humanidad”. Si el sector privado se ve atraído por los viajes espaciales “es que hemos hecho bien el trabajo. Hemos abierto camino para que cada vez más personas vengan detrás de nosotros”, dijo recientemente en Madrid el astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Thomas Pesquet. Y por el momento no son muchos, pero es que embarcarse en vuelos espaciales, y más con el objetivo de llegar a otros planetas, no es fácil ni barato.

El hombre más rico del mundo y dueño de Amazon, Jeff Bezos, es uno de esos nuevos emprendedores espaciales privados, desde que en 2000 creara la compañía Blue Origin, que financiará con la venta de 1.000 millones de acciones de Amazon.

Hay muchas otras empresas privadas que colaboran con las agencias nacionales en su proyecto de volver a la Luna y desde allí saltar a Marte.