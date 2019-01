Arrom y Martí se oponen a que Paraguay tenga más testigos orales

Dicho pedido fue puesto a conocimiento de los demandantes Juan Arrom y Anuncio Martí y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia ante la cual se presentó la demanda, para que se expidan al respecto.

Ante esta situación, Arrom y Martí, por medio de su representante legal, se opusieron a que los testigos de Paraguay declaren oralmente.

La Corte IDH hasta el momento no informó sobre su postura al respecto y simplemente al correr el traslado a las partes, había especificado que no constituye una nueva oportunidad procesal para ampliar alegatos, “por lo que cualquier alegato adicional a dichas observaciones no será considerado por la Corte”, decía la nota.

También está pendiente la posición de la CIDH sobre el pedido de Paraguay.

Recordemos que el único testigo presencial (oral) que fue aceptado por la Corte IDH para la defensa de Paraguay es el ex fiscal general del Estado Óscar Germán Latorre, quien declarará sobre la alegada regularidad de las investigaciones fiscales.

Por los demandantes lo hará Juan Arrom, quien declarará sobre los hechos ocurridos entre el 17 de enero y el 30 de enero de 2002, así como otros hechos relevantes ocurridos con posterioridad a esa fecha. Esta declaración se realizará por videoconferencia. También lo hará Cristina Haydée Arrom Suhurt, quien declarará sobre los hechos ocurridos durante el alegado secuestro y desaparición de Arrom y Martí, abarcando el alegado impacto, sufrimiento, búsqueda, acciones, reclamos y rescate de los mismos por parte de sus familiares y los hechos ocurridos con posterioridad.

Los demás testigos lo harán de manera escrita, hecho bastante criticado por el equipo de defensa de Paraguay encabezado por el procurador general de la República, Sergio Coscia, y motivo por el cual se solicitó el recurso de reconsideración.

AUDIENCIA. El 17 de diciembre del año pasado, la Corte IDH decidió convocar al Estado de Paraguay, al representante (los demandantes) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas que se celebrará el día 7 de febrero de 2019, a partir de las 9.00, durante el 129 periodo ordinario de sesiones, en la sede de la Corte en San José, Costa Rica, para recibir sus alegatos y observaciones finales orales, respectivamente.

Arrom y Martí denunciaron en el 2003 al Estado paraguayo por supuesta desaparición forzada y torturas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Alegan que efectivos policiales y judiciales los secuestraron y torturaron para que se declaren culpables.

Ambos están acusados por la Justicia paraguaya de ser los autores del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, ocurrido el 16 de noviembre de 2001.

La mujer estuvo en cautiverio por 64 días y fue liberada tras un millonario pago efectuado por la familia.

Cancelación de refugio pendiente de su definición

La semana pasada el Gobierno paraguayo, por medio de la Cancillería Nacional, realizó el pedido oficial al Gobierno de Brasil de la cancelación del estatus de refugiados políticos de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, con el argumento de que existen pruebas suficientes de que Arrom y Martí habrían quebrantado la propia ley de protección de la Comisión Nacional de Refugiados.El vicecanciller Hugo Saguier Caballero fue el encargado de realizar dicha solicitud. Él informó que el hábeas corpus presentado en octubre del año pasado por Arrom y Martí en la Corte Suprema de Justicia de nuestro país era la causa nueva para el pedido de cancelación del estatus ante la Comisión Nacional de Refugiados (Conare). La Conare es el ente encargado de conceder, cancelar o rechazar las solicitudes de refugio y el hecho que los representantes del Gobierno de Jair Bolsonaro son mayoría en el organismo esto favorecería a que se acepte el pedido de Paraguay. El ente está presidido por un representante del Ministerio de Justicia, ejerce la vicepresidencia un delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores y está integrada también por representantes de los ministerios de Salud, de Educación, de Trabajo y Empleo, por la Policía Federal y por organizaciones no gubernamentales dedicadas a actividades de asistencia y del Acnur, pero sin voto.