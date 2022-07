Arriba Cerro y Olimpia

En el Grupo B: Deportivo Humaitá 2-4 Pdte. Hayes, Exa Ysaty 6-2 Sport Colonial y Olimpia goleó por 12 a 0 La Furia Villeta.

POSICIONES. La clasificación en la Serie A: Cerro Porteño con 13 puntos; Star’s Club 9; Afemec y Deportivo Recoleta 7; Villa Hayes y Deportivo Santaní 3 y Coronel Escurra 1. En la Serie B: Olimpia 15 puntos; Santa María 7; Presidente Hayes y Sport Colonial con 6; Exa Ysaty 4; Deportivo Humaitá y La Furia Villeta 3.

Por la fecha 6, los juegos se cumplen mañana de manera íntegra desde las 20:30 con este calendario: en la Serie A: Coronel Escurra vs. Afemec, en Escurra Coronel Escurra; Deportivo Santaní vs. Villa Hayes en el Municipal de Santaní y Deportivo Recoleta vs. Star’s Club en Recoleta. Libre: Cerro Porteño.

En la Serie B: Presidente Hayes vs. Exa Ysaty en Tacumbú, La Furia Villeta vs. Deportivo Humaitá en Villeta y Santa María vs. Olimpia en cancha de Santa María. Libre: Sport Colonial.