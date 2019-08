Arregui y Fúster piden mirar idoneidad y no la militancia

Carlos Arregui. Dijo que no siente presión.

Tanto Carlos Arregui, ministro de Seprelad, como Emilio Fúster, titular de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando, manifestaron que se debe tener en cuenta la gestión y la idoneidad como criterios para evaluar el desempeño, no así la afiliación o la militancia a un determinado partido político. Esto, con relación a los cuestionamientos de varios colorados, en especial Horacio Cartes, quienes critican que personas ajenas al Partido Colorado estén ocupando cargos de relevancia.

“Yo creo que el Paraguay lo conformamos todos, no solamente los colorados y primero, como dicen ellos, debe estar la patria. Más allá de cualquier partido lo que importa o debería de importar es la idoneidad para el cargo y el patriotismo con el que uno desempeña su función”, manifestó Arregui.

Agregó que no se siente presionado por Horacio Cartes con sus declaraciones. “Yo no siento ningún tipo de presión. Estoy enfocado en esta tarea que es una causa nacional”, dijo con respecto a la evaluación sobre el lavado de dinero del Gafilat.

Por su parte, Emilio Fúster señaló que se debe medir la gestión de las autoridades. “Lo que buscamos es honrar al país y a la gente”, dijo y recordó que fue colorado durante 27 años y que dejó de serlo para candidatarse por el movimiento independiente, Somos Paraguay, el año pasado.

Arregui destacó que ingresó a la Seprelad en un momento difícil con la evaluación en curso del Gafilat. “Entramos a la Seprelad en una situación un poco complicada con relación a los compromisos internacionales que tenemos. El presidente Mario Abdo Benítez me pidió redoblar los esfuerzos y poder coordinar toda la inmensa tarea que tenemos”, resaltó.

“Debemos pasar la evaluación del Gafilat y no depende solamente de la Seprelad”, señaló.

Fúster indicó que hasta ahora no recibió críticas de parte de dirigentes. “Al contrario, destacan mi gestión porque saben que no me presto a ningún interés”, refirió.

