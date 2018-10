Arregui llevará a la Fiscalía irregularidades de Petropar

Carlos Arregui, ex concejal asunceno del PDP, dijo ayer que los presuntos hechos punibles o irregularidades que lleguen a encontrar en la auditoría a la gestión en Petropar “categóricamente serán denunciados ante la Fiscalía”.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció oficialmente que conformará una unidad especial anticorrupción. Esta instancia será liderada por el ex fiscal y ex concejal Carlos Arregui, a fin de investigar la gestión de Horacio Cartes y los dos primeros meses de su mandato, en diferentes instituciones públicas ante denuncias de irregularidades. No obstante, Arregui aclaró ayer que solo se encargará de Petropar.

En conversación con ÚH, Arregui dijo que ya están las instancias y órganos genuinos de control trabajando, como la Auditoría del Ejecutivo, la Secretaría Anticorrupción y la Contraloría.

“Lo que yo voy a hacer es asesorarle al presidente en temas específicos y hacer el seguimiento de Petropar. Ahí vamos a ver todas las denuncias que ya se hicieron en el proceso de auditoría del Ejecutivo y la Secretaría Anticorrupción. Abarcará los cinco años de la administración anterior y los dos primeros meses de la señora Patricia Samudio”, recalcó.

Apuntó que aún no asumió formalmente y espera el decreto correspondiente del Ejecutivo para empezar a trabajar y ver lo que ya tienen la Contraloría y los citados organismos. “La tarea va a ser coordinar todo con todos los órganos y claramente sin sustituir las funciones naturales de cada uno de ellos. Yo no soy auditor, soy un asesor del Ejecutivo. En ese sentido, voy a colaborar en todo lo que ya se está haciendo con los informes que se tienen”, especificó.

Arregui dijo que, en principio, solo se encargará de Petropar. “Esa es la misión que me dieron a mí primero. El resto de las instituciones, cada una tiene su unidad anticorrupción”, enfatizó.

Sobre el tiempo que durará la tarea, dijo que se pondrán un plazo y ya se apresta a tener reuniones con el auditor general, Luis Cardozo.

Adelantó que irán informando objetivamente sobre todo lo que sea realmente descubierto en Petropar, y “si se confirman las irregularidades o hechos punibles, eso categóricamente vamos a llevar a la Fiscalía”.

Por otra parte, en la estatal, por un lado, la presidenta Patricia Samudio presentó recientemente dos denuncias de presuntos hechos de daño patrimonial a la empresa de la gestión anterior y también denunció irregularidades con deudas de operadores.

Por otra parte, también es denunciada por otros sectores por supuestamente haber beneficiado a privados con venta de combustible y depósitos irregulares en bancos privados.