Arrancan las eliminatorias

El compromiso inaugural lo protagonizarán Falcón vs. Remansito, desde las 21.00, correspondiente al Grupo A. En simultáneo se enfrentan: Limpio vs. Cerrito y Villa Hayes vs Benjamín Aceval.

En total son 50 selecciones que buscarán obtener los 17 cupos para la etapa final que desarrollará en Ciudad del Este (Paranaense), Mallorquín y Juan Emilio O’Leary (equipos ya clasificados).

LUTO EN EL SALONISMO. El salonismo nacional está de luto por el fallecimiento del primer presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón (FPFS), Don Pedro Nolasco Cárdenas (92 años).

Cárdenas lideró el primer Comité Ejecutivo, electo el 5 de mayo de 1962. La FPFS decretó duelo y ordenó guardar un minuto de silencio en todos los partidos de la jornada de apertura del nacional adulto.