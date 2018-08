Arranca la 2ª etapa en División Oro de salón

Los juegos en el Fomento de Barrio Obrero: Universitario vs. Deportivo (20.00) y Sportivo José Meza vs. San Alfonso (21.00, en vivo por Tigo Sport).

En el Star’s Club de Sajonia: Simón Bolívar vs. Unasur (20.00) y San Antonio vs. Fomento (21.00, ambos en vivo por Facebook live de la FPFS).

EN LA C20. Hoy por las Eliminatorias del C20 se enfrentan desde las 20.00: Villa Hayes vs. Piquete y Cerrito vs. Benjamín Aceval. Mañana: Ñemby vs. Fndo. de la Mora y San Bernardino vs. Itauguá.