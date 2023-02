Argentina y Uruguay decretan emergencia sanitaria por gripe aviar

“La confirmación del ingreso del virus en el país nos pone más en alerta, pero no nos sorprende“, aseguró el secretario de Agricultura de Argentina, Juan José Bahillo, en una rueda de prensa en Buenos Aires.

El funcionario señaló que el primer caso de este virus en el país procede de un ave silvestre encontrada en la Laguna de Pozuelos, en la región más septentrional de la provincia de Jujuy.

Lea más: Refuerzan control contra gripe aviar

Tras la detección de este contagio, Bahillo adelantó que se reforzarán los controles en frontera y las evacuaciones dentro del propio territorio, dedicando especial atención a las granjas de producción avícola.

“Nos permitimos ser optimistas en que (el virus) no estaría ingresando en los sectores productivos, pero eso no significa que no tengamos los controles”, apuntó el secretario de Agricultura, quien subrayó la importancia de transmitir “tranquilidad” a la comunidad.

“No hay ningún riesgo que a través del consumo se pueda adquirir la enfermedad. Queremos ser claros en que solamente una manipulación indebida o una actitud desaprensiva puede provocar algún contagio en humanos, pero esto es absolutamente excepcional”, explicó Bahillo.

Uruguay decretó también emergencia sanitaria en todo su territorio tras el hallazgo del primer caso de Influenza Aviar H5 de alta patogenicidad en la historia del país.

Así lo informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en una conferencia de prensa encabezada por el titular de esa cartera, Fernando Mattos, quien aseguró que esto "no es una sorpresa" y que se esperaba que ocurriera.

De acuerdo con esto, apuntó que, si se observa el análisis de evolución epidemiológica que ha tenido la enfermedad, se puede ver que está presente en todos los continentes y que ha venido avanzando territorialmente en América.

Por otra parte, puntualizó que esta enfermedad es "un riesgo" para la producción avícola y para otras aves de la fauna autóctona.

Asimismo, informó que en la historia existen muy pocos casos de contagio de esta enfermedad de animales hacia humanos, por lo que es "muy baja" la probabilidad de que esto ocurra.

"Tiene que haber un contacto muy estrecho entre las aves enfermas y los humanos para que esto se pueda transmitir", indicó Mattos, quien remarcó: "No hay transmisión por la vía de los alimentos. El consumo de carne de aves, de huevos o de cualquier otro producto avícola es absolutamente seguro".

Tras conocerse la noticia, el ministerio también emitió una serie de medidas entre las que restringió todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controladas a través el Sistema de Monitoreo Avícola.

También quedaron suspendidas las ferias, remates, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar.

El pasado 8 de febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió por medio de un comunicado oficial sobre la propagación de esta enfermedad en mamíferos en diferentes regiones del mundo.

La influenza aviar afecta principalmente a las aves domésticas y se clasifica en 2 subtipos en función de dos proteínas de superficie y es considerada altamente mortal, de acuerdo con la OMS

Pese a que se trata de una enfermedad de animales, es posible la transmisión a humanos que tengan contacto con aves enfermas.