Argentina: Manifestación ante Embajada por muerte de niñas

El embajador paraguayo ante la Argentina, Julio César Vera Cáceres, indicó que los manifestantes se congregaron primeramente en la plaza Paraguay, a tres calles de la Embajada, y luego marcharon hasta la sede diplomática.

“Como a las 15:00, entre 120 y 150 personas se ubicaron frente al edificio de la Embajada y empezaron a arrojar piedras y tarros de pintura. No me consta que sean compatriotas, eran organizaciones locales, y no vinieron a dialogar, sino a atacar. No hubo discursos, sino improperios contra el Estado paraguayo”, resumió. En la fecha se prevé otra manifestación organizada por otros grupos que cuestionan la actuación de la FTC y por la muerte de las dos niñas de 11 años y de nacionalidad argentina.