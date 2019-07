Argentina crea un registro de los grupos terroristas

El decreto, publicado ayer en el boletín oficial, habilita al Ministerio de Justicia a listar a las personas o entidades que serán incluidas en el registro, aunque no menciona ninguna en particular. El registro se considera un paso previo y necesario para que Argentina pueda declarar terrorista a algún grupo aunque no esté incluido en la lista de Naciones Unidas. “Se le van a congelar a cualquier miembro de Hezbolá sus activos y por supuesto todos van a tener prohibida su entrada al país”, adelantó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Es la primera vez que aceptamos que una organización que atacó en la Argentina va a quedar condenada por sus acciones en un sentido simbólico, porque la condena solo la puede dar la Justicia”, añadió.

La norma establece que se congelarán los activos de las personas allí listadas como de las organizaciones consideradas terroristas. Tampoco podrán ingresar al país sudamericano los extranjeros que figuren en ese registro.

El Hezbolá es acusado como responsable de los atentados a la mutual judía AMIA en julio de 1994, que causó 85 muertos y 300 heridos, y también de la bomba en la Embajada de Israel dos años antes, que dejó 29 muertos y unos 200 heridos.

El registro, que será público, “brindará acceso e intercambio de información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento”, dice el decreto. La iniciativa busca facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento. El registro incorporará también las listas elaboradas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.