Argentina busca un nuevo acuerdo de precios ante la elevada inflación

El Gobierno de Argentina anticipó ayer que buscará establecer con las empresas un nuevo acuerdo de precios de bienes de consumo masivo, luego de que se conociera el último viernes que la tasa de inflación fue del 83% interanual en setiembre pasado.

El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, dijo que se sentará con las empresas de consumo masivo para establecer un nuevo programa, que se denominará Precios justos.

Los analistas proyectan por encima de 90% el índice inflacionario de este año.

Los valores de los productos tendrán vigencia por un plazo mayor a los que los acuerdos de precios actuales y estarán impresos en los productos para que el consumidor tenga garantías de lo que le cobran.

“Es clave que lo hagamos sobre la base de entender todos que estamos en un tiempo en el que todos tenemos que ceder un poco”, dijo el ministro en declaraciones a radio Rivadavia, de Buenos Aires.

El viernes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que los precios al consumidor subieron en setiembre 6,2% en relación con agosto y el 83% en comparación con el noveno mes de 2021, acumulando en lo que va del año un alza del 66,1%. Los precios de los alimentos se incrementaron 6,7% respecto de agosto y el 86,6% en términos interanuales, mientras que en los nueve primeros meses del año acumularon una subida del 69,5%.

El incremento en los precios de los alimentos impacta de lleno en el costo de la cesta básica, que marca la línea de la indigencia y de la pobreza en Argentina, indicadores sociales que se situaron en el 8,8% y el 36,5%, respectivamente, en el primer semestre de este año.

Massa recordó que cuando asumió como ministro de Economía, a inicios de agosto último, la inflación había sido del 7,4% en julio. Destacó que, tras tomar una serie de medidas macroeconómicas, la tasa desaceleró al 7% en agosto y al 6,2% en setiembre.

“Los resultados se van viendo de a poco. El número de setiembre no me conforma ni me gusta. Lo que tenemos que hacer es garantizar que ese camino descendente que empezamos a recorrer se consolide”, señaló. Massa anticipó que se modificará al alza desde noviembre la base desde la cual los trabajadores pagan impuestos por los salarios que cobran y que se están ajustando al alza debido a la elevada inflación que registra Argentina. Este cambio en el denominado impuesto a las ganancias era reclamado por los sindicatos y beneficia a sectores medios asalariados.

Massa también dijo que se estudia otorgar un nuevo bono de asistencia estatal a los sectores más vulnerables de la población. “La inflación es el peor castigo que puede tener cualquier trabajador y cualquier jubilado de Argentina”.

Para 2023, el gobierno del presidente Alberto Fernández ha calculado un índice de precios al consumidor de 60%, según el proyecto de presupuesto presentado al Congreso.

Argentina suscribió con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo de facilidades extendidas por 44.000 millones de dólares, en cuyo marco se comprometió a reducir sensiblemente el déficit fiscal, del 3% del producto interno bruto de 2021 a 0,9% en 2024.