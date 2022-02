Arévalo pronostica que no habrá unidad

El senador Martín Arévalo indicó ayer que no cree que tras las elecciones internas haya “abrazo republicano”, es decir la unidad de los movimientos para buscar la victoria frente a la oposición en las elecciones generales, señalando las denuncias planteadas por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.

Justamente, precisó que le señaló a Horacio Cartes que la única forma de ganar del oficialismo es dañándole. Se refirió a Cartes como la “columna vertebral” del movimiento. “Si gana Santiago Peña no creo que haya abrazo republicano porque Marito le tiene un odio visceral a Peña. No le veo a Marito acompañando a Honor Colorado. Creo que hay que darlo por descontado”, manifestó y aseguró que el presidente Mario Abdo Benítez juega a que gane la oposición, cuando este manifestó que no habrá abrazo republicano. El senador también acusó al vicepresidente Hugo Velázquez de orquestar el juicio político de la fiscala Sandra Quiñónez y agregó que tampoco confía en su trabajo, pero que no votará en su contra, porque el espacio podría quedar para la esposa de Velázquez.