Archer asegura que implementará sistema de mitigación de olores

Ante cuestionamientos ciudadanos sobre la forma de operación de la firma en el país, directivos de Saint-Gobain, la multinacional francesa propietaria de Archer junto con SiCBRAS, invitaron a medios de comunicación de Paraguay para realizar un recorrido por la planta instalada en Barbacena, Brasil, que funciona hace cerca de 40 años.

Las actividades en el lugar cuentan con las medidas de mitigación y sostuvieron que dicho funcionamiento técnico como todo el modelo de manejo de recurso humano sería replicado a nivel local, de volver a tener luz verde para el funcionamiento, que fue suspendido por la Seam, como también por los municipios de Loma Grande y Nueva Colombia.

Consultados sobre por qué los sistemas de mitigación de olores no se previeron desde el principio en Paraguay, sostuvieron que para ello requerían llegar a la estabilidad funcionando en un 100%. La planta operó desde octubre hasta enero, y de dicho mes hasta junio. Indicaron además que con ello los olores no desaparecerán, sino que dejarán de ser intensos. Esta emisión fue uno de los reclamos generales de los pobladores de la zona. En cuanto a la cocción al aire libre, como también lo realizan en Brasil, explicaron que el proceso debe ser de dicha manera y no encapsular los gases liberados, siempre y cuando estén ajustados a los parámetros permitidos de calidad de aire.

Requisito. El Ministerio del Ambiente dispuso la suspensión de hornos de la planta y solicitaron presentar un informe detallado y “resultados de análisis sobre el proceso utilizado para la introducción de oxígeno en la zona cercana al núcleo de grafito del horno”.

Martín Arce, gerente de Comunicación de Archer, señaló que presentaron una nota sugiriendo un protocolo de medición del aire en base a normas internacionales para realizar las mediciones en los puntos cercanos a la fábrica.

“Una vez que aprueben los puntos para medir, la empresa proponente para ello, que estará acompañada de técnicos del Ministerio para el análisis, y las mediciones incluidas a la nueva Evaluación de Impacto Ambiental que solicitaron, se volverá a trabajar”, señaló.

Desde la Contraloría Ciudadana Cordillerita solicitan continuar con la mesa de diálogo entre representantes del Gobierno, empresa y pobladores. Señalan que exigen a la empresa un plan de mitigación en el cual sí implementen captación de gases tóxicos.