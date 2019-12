Arce regresa y pide unidad

“Estoy feliz, creo que se me nota, y estoy agradecido. Pasaron muchos años, tenemos gratos recuerdos. Historia para contar tenemos”, expuso Arce en la presentación.

Con respecto al regreso a La Nueva Olla, el entrenador expuso: “Parecía que entraba en un lugar diferente, es un monstruo prácticamente. Nosotros tenemos que darle vivacidad, vida, nuestro estilo. No vamos a tener periodo de adaptación, eso es un plus, porque conocemos perfectamente la idiosincrasia, lo que gusta, lo que no gusta en el club”.

CONTENTO. Arce fue campeón invicto en el Clausura 2013, a lo que sumó para su segunda experiencia: “Es muy bueno volver, las sensaciones son muy positivas, pero nos tenemos que dedicar a trabajar porque hay poco tiempo, es un gran desafío, más que competir, exige ganar. Estamos diferentes, pero los principios y los valores siguen iguales. Pero estamos más maduros, ha pasado mucha agua debajo del puente. Entendemos bien el cargo. El momento no es bueno, pero vamos a dejar bueno”.

lo que se viene. “Hay calidad y jerarquía dentro del elenco, pero vamos a reducir un poco el plantel, a 26 o 27 jugadores”, aseguró Chiqui con respecto al plantel a lo que sumó: “Con Diego (Churín) hablé, si quería un cambio de aire, esto ya es un cambio de aire. También sigue Josué (Colmán) y Carrizo (Federico) es compatible a mi estilo de juego”, confirmando la continuidad de los 3 jugadores.