Arce: “Hay que jugar el partido”

El entrenador además remarcó: “Si no nos alcanza con eso, que sea con la frente en alto y que eso repercuta para lo que se venga en el futuro. Por ejemplo el Clausura, que estamos obligados a ganarlo”.

A su vez, Arce apuntó con relación a lo que dejó el juego de ida: “Algunas cosas las hicimos muy bien y otras no las conseguimos tener. Tenemos que trabajar sobre los errores, tenemos que elegir bien y vamos a llegar todos bien físicamente al partido”.

AQUINO DESMIENTE SALIDA. Claudio Aquino, volante del Ciclón, desmintió una posible salida del club: “De México no hay nada, salgo a desmentir eso. Si hay algo voy a ser el primero en salir a decir. Esto trae problemas y daña en parte la relación que uno tiene con el cuerpo técnico. He construido una muy buena relación con el profe Francisco Arce desde que llegué al club y si salen a decir estas cosas, me hacen quedar mal parado a mí”.

El Ciclón viaja mañana con destino a San Paulo, Brasil. Debe vencer por 3 goles de diferencia para forzar la serie a los penales.



2

triunfos suma Cerro ante Palmeiras jugando en Brasil. Lo hizo en 2006 (por 3-2) y en el 2018 (por 1 a 0).