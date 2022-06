Arce fue crítico de la campaña azulgrana

“Perdimos puntos que cuando uno quiere campeonar no los puede perder”, recalcó el entrenador sobre las caídas que se tuvo en el campeonato que dejaron muy atrás a Cerro en la tabla respecto a Libertad.

Sobre el juego dijo: “Hoy fue desvirtuado, diferente, pero parecía una final cuando estábamos once con once. El línea y el árbitro, nerviosos. Ellos (Libertad) hicieron una campaña excelente, no solamente resumirnos al partido”.

Uno que se fue muy enojado de Tuyucuá fue el presidente Juan José Zapag, quien apuntó: “El rival un gran equipo, pero no es un gran campeón porque como salió mancha todo”.