Arce: “Es un día de luto”

El DT de Cerro, Francisco Chiqui Arce no dudó en apuntar: “Hoy es un día de luto, un día de tristeza, hay que sentirlo de esa manera, todos lo sentimos en el vestuario, pero con la mente positiva, mañana sale el sol y volveremos a los entrenamientos, nos tenemos que poner de pie. No es un momento fácil para Cerro, que se ha levantado de situaciones extremas históricamente”. ¿Cómo se levanta al equipo? “El equipo se recompone tragando veneno, levantando la cabeza, trabajando duro, tenemos que ser inteligentes para saber filtrar cuáles son las críticas de verdad, muchas de ellas con razón. Nos preparamos para fase de grupos y no pasó, ya no tenemos tiempo, nos tenemos que enfocar el torneo”, adujo Arce.