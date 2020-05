Árbitros necesitan 14 días para estar okey

“Nosotros paramos una semana, la tecnología nos permitió seguir reuniéndonos, pero más nos faltará la parte de resistencia física que uno lo va adquiriendo al hacer actividades; con dos semanas alcanzará para estar bien afinados con eso”, expresó en comunicación con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental (1080 AM). Aquino replicó algo importante para la vuelta: “Tenemos previsto un cronograma de trabajo, eso dependerá de la cuarentena inteligente”. Si no se logra llegar a la fase 3, no se podrá avanzar en la vuelta al fútbol y ningún protocolo se podrá implementar.