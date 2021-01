Arancel cero: Critican argumento de Hacienda

Estudiantes universitarios cuestionaron el argumento presentado para limitar la Ley de Arancel Cero. La justificación de "no desperdiciar los recursos" en la educación no les convence. Ayer mantuvieron una reunión en la Subsecretaría de Estado los estudiantes y la viceministra de Economía, Carmen Marín.

En contacto con Monumental 1080 AM, la funcionaria sostuvo que se reglamentó la ley buscando premiar a la excelencia y beneficiar a los estudiantes, haciendo referencia a que un estudiante va a poder recibir el beneficio durante dos años más después del periodo académico. Los universitarios cuestionaron que la justificación de la viceministra no tiene nada que ver con la realidad de los jóvenes y por lo cual no se puede excluir a otras personas, teniendo en cuenta que muchos no pueden terminar la carrera a tiempo por diferentes motivos, como por ejemplo trabajo. Los estudiantes aguardan una respuesta a sus reclamos.