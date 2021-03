Apuntan a la reforma del Estado y a mejorar el gasto público

El presidente de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio, Beltrán Macchi, criticó que un ahorro que pudo hacer el Estado finalmente se destina a salarios y se convierte en un gasto rígido permanente. En ese sentido, recordó además la gran cantidad de instituciones con funciones superpuestas, que deberían corregirse mediante el proyecto de reforma del Estado.

“Tenemos que empezar a mirar cómo se gasta ese dinero, tener un plan serio de mejorar la calidad del gasto y de eliminar aquellos costos que no son necesarios y que no aportan valor. Tenemos un sinnúmero de ministerios y cuando miramos los resultados no encontramos nada que valga la pena, entonces es hora de que tomemos en serio esto”, se quejó.

A este reclamo se unió el titular de la Asociación Rural del Paraguay, Pedro Galli, quien advirtió que esta mala gestión de gastos probablemente sea uno de los motores que empuja a las manifestaciones ciudadanas. En ese sentido, considera que se deben tomar las medidas con la cooperación de los sectores afectados.

En la misma línea, Enrique Duarte, de la Unión Industrial Paraguaya, dijo que hay países que ya están implementando acciones para mejorar la calidad del gasto, como el caso de Uruguay y Chile. Indicó que la propuesta del sector es acertada en este contexto de pandemia y que a su vez está alejada de cualquier interés político.

Acciones. El Ministerio de Hacienda había argumentado días atrás que sigue trabajando en mejorar la calidad de los gastos a través de la reforma del Servicio Civil y de las compras públicas. El primero había presentado al Congreso el año pasado, pero el proyecto sigue sin avanzar.

La reforma estructural del Estado es una de las promesas para revertir el malgasto. Apunta a un reordenamiento general de la política salarial y las distorsiones en el anexo. Es decir, se podrán evitar nuevos aumentazos generalizados sin la realización de concursos. De acuerdo a un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, el malgasto en salarios equivale al 1,1% del producto interno bruto.