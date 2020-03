Apunta a dos frentes

Gustavo Costas, entrenador de Guaraní, charló con Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM y volvió a recordar el objetivo del año del equipo: “Debemos apuntar a los dos frentes”.

Sobre el rendimiento de su equipo, Costas está muy conforme y hasta lo coloca entre los mejores del fútbol local: “A mí me gusta como jugamos nosotros, estamos bien en todas las líneas, aguantamos todo el partido a buen ritmo, sabemos que Libertad y Olimpia tienen sus figuras, pero estamos entre los mejores de arriba”, destacó el DT argentino.

Cambios. Con respecto al once que jugará mañana miércoles ante Bolívar, el entrenador dijo que hará entre dos o tres cambios, respecto al equipo que venció a Palestino. “Hoy todos los jugadores están en alto nivel, así le dan buenos dolores de cabeza a uno para poder armar el equipo. Seguramente haré uno o dos cambios”, apuntó.

Consultado por el festejo de la clasificación a la fase de grupos que se viralizó, Costas entre risas se confesó: “Me da vergüenza, todo el mundo me mandó el video, me dio risa, fue un desahogo ya que fue el primer objetivo que logramos, fue una emoción enorme y me salió”, comentó el DT que cumplió 57 años.